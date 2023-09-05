Закон теннисного тяготения

Одним из полуфиналистов Открытого чемпионата США, который приближается к своей кульминации в Нью-Йорке, точно будет представитель России. После того как Андрей Рублев в четырех партиях справился с британцем Джеком Дрейпером, а Даниил Медведев — с австралийцем Алексом де Минором, два сильнейших российских теннисиста уже третий раз вышли друг на друга на четвертьфинальной стадии турнира Большого шлема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В семи предыдущих встречах с Андреем Рублевым (на фото), проведенных на турнирах Большого шлема и АТР, Даниил Медведев одержал пять побед

Фото: Seth Wenig / AP В семи предыдущих встречах с Андреем Рублевым (на фото), проведенных на турнирах Большого шлема и АТР, Даниил Медведев одержал пять побед

Фото: Seth Wenig / AP

Вторая неделя US Open началась с усиления жары за тридцать градусов, которая в сочетании с высокой влажностью воздуха превращает Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг в самую настоящую душегубку. А первым из трех российских игроков, добравшихся до 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах, в борьбу вступил Андрей Рублев.

Прогнозы, согласно которым он должен был столкнуться с проблемами в матче с британцем Джеком Дрейпером, но в итоге выйти победителем, полностью оправдались. Второй сет в исполнении Рублева откровенно не получился, вследствие чего он много нервничал, но затем все встало на свои места.

Британский левша обладает сильной подачей, и его хлесткие удары по углам с задней линии порой доставляли Рублеву массу неудобств, однако это был тот самый классический случай, когда класс игрока первой десятки не мог не сказаться.

О том, что в целом россиянин имел большое преимущество, говорит тот факт, что он заработал 14 брейк-пойнтов, а соперник — лишь 4. Правда, взять чужую подачу Рублеву удалось лишь четырежды (в два раза больше, чем Дрейперу), но для победы через 2 часа 45 минут и этого оказалось вполне достаточно. После девятого выхода в четвертьфинал на мейджорах за карьеру и третьего — в нынешнем году Рублеву оставалось лишь ожидать своего следующего соперника, который определялся вечером во встрече Даниила Медведева с Алексом де Минором. И тут, несмотря на все регалии россиянина, соотношение сил выглядело не столь очевидным, поскольку 24-летний австралиец в текущем году выглядит очень здорово.

А еще на возможность сенсации намекало такое совпадение. В прошлом году, прежде чем уступить австралийцу Нику Кириосу в 1/8 финала US Open, Медведев проиграл ему в Монреале на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000. Теперь же на канадском «мастерсе» только в Торонто россиянина обыграл еще один представитель Австралии — Алекс де Минор. Конечно, данный факт ничего не гарантировал этому талантливому, но все же достаточно предсказуемому игроку, тем более что по манере игры импульсивный и агрессивный Кириос для Медведева гораздо опаснее. Однако не следовало забывать, что единственным турниром Большого шлема, на котором де Минор доходил до четвертьфинала, был именно US Open 2020 года, и проиграл он там только будущему чемпиону, австрийцу Доминику Тиму.

Первый сет сложился для Медведева крайне неудачно. Начиная со счета 2:2 он отдал четыре гейма подряд, да еще без всякой борьбы, взяв в них лишь четыре очка.

Когда Медведеву, пожаловавшемуся на трудности с дыханием, неожиданно принесли на корт ингалятор, его болельщикам стало совсем тревожно. Но затем ситуация на корте постепенно стала меняться. Не исключено, что с психологической точки зрения для Медведева стало крайне важным очко, выцарапанное по итогам красивого розыгрыша в третьем гейме второй партии, когда ему, находясь спиной к сетке, понадобилось выполнить эффектный твиннер (удар между ног). А в следующем гейме Медведев сумел выйти победителем в марафонском розыгрыше из 34 ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев во время поединка с австралийцем Алексом де Минором

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Даниил Медведев во время поединка с австралийцем Алексом де Минором

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Ждать брейка ему, впрочем, пришлось еще довольно долго. Исход той партии решил лишь заключительный, десятый гейм, который подуставший де Минор, уже не справлявшийся с тотальным медведевским давлением, откровенно провалил. Дальше все пошло гораздо легче. Медведев, который, кажется, адаптировался к непростым условиям куда лучше соперника, выглядел лучше по всем параметрам. И в итоге, проиграв в двух заключительных сетах лишь три гейма, победил даже на пять минут быстрее Рублева, формально гарантировав себе путевку в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals, куда вообще-то фактически уже давно попал.

Статистика предыдущих встреч двух лучших на сегодняшний день российских теннисистов хорошо известна. В основных сетках турниров АТР и чемпионатов Большого шлема они играли уже семь раз, и пять встреч, в том числе четвертьфиналы US Open 2020 года и Australian Open 2021 года, оставались за Медведевым, который является фаворитом и сейчас. К этому можно добавить лишь то, что Медведева и Рублева, ранее еще никогда не пробивавшегося в полуфиналы на турнирах Большого шлема, уже давно связывают не только профессиональные отношения. Они хорошие друзья, а в апреле Рублев стал крестным отцом Алисы Медведевой, дочери третьей ракетки мира.

Что касается женского турнира, то на нем россиянок не осталось. Дарья Касаткина, как и ожидалось, не сумела оказать упорного сопротивления белоруске Арине Соболенко, которая в ближайший понедельник станет лидером мирового рейтинга. Это поражение значительно снижает шансы Касаткиной попасть в восьмерку участниц итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), что удалось ей в прошлом году. В классификации, которая учитывает очки, набранные в нынешнем сезоне, россиянка занимает 11-е место, но от гречанки Марии Саккари, которая идет там 8-й, ее отделяет довольно много — более 700 баллов.

Евгений Федяков