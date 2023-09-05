Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Касаткина вылетела с US Open

Дарья Касаткина проиграла белоруске Арине Соболенко в матче четвертого круга US Open в Нью-Йорке. Игра закончилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Соболенко. В четвертьфинале она встретится сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Касаткина была последней теннисисткой из России в женском одиночном разряде на чемпионате.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Reuters

Дарья Касаткина

Фото: Reuters

26-летняя Касаткина занимает 14-е строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 6 титулов под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды девушка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Открытый чемпионат США проводится на покрытии «хард», он продлится до 10 сентября. Призовой фонд составляет $65 млн. Ранее сегодня, 5 сентября, в четвертьфинал вышел Даниил Медведев.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...