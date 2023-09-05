Касаткина вылетела с US Open

Дарья Касаткина проиграла белоруске Арине Соболенко в матче четвертого круга US Open в Нью-Йорке. Игра закончилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Соболенко. В четвертьфинале она встретится сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Касаткина была последней теннисисткой из России в женском одиночном разряде на чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Касаткина

Фото: Reuters Дарья Касаткина

Фото: Reuters

26-летняя Касаткина занимает 14-е строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 6 титулов под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды девушка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Открытый чемпионат США проводится на покрытии «хард», он продлится до 10 сентября. Призовой фонд составляет $65 млн. Ранее сегодня, 5 сентября, в четвертьфинал вышел Даниил Медведев.

Лаура Кеффер