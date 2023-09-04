Успешное наступление второй белорусской

По окончании Открытого чемпионата США, первая неделя которого завершилась в Нью-Йорке, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поменяется лидер. Вместо прошлогодней победительницы этого турнира Иги Швёнтек на высшую позицию поднимется Арина Соболенко, которая станет второй белорусской первой ракеткой мира после Виктории Азаренко. Это выяснилось после того, как польская теннисистка не смогла выйти в 1/4 финала, уступив Елене Остапенко из Латвии в трех партиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв в этом году три турнира, в том числе Открытый чемпионата Австралии, Арина Соболенко стала второй белорусской теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters Выиграв в этом году три турнира, в том числе Открытый чемпионата Австралии, Арина Соболенко стала второй белорусской теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

О том, что в воскресенье вечером над лидерством Иги Швёнтек в классификации WTA нависла серьезная опасность, говорила статистика ее взаимоотношений с Еленой Остапенко. В трех матчах, сыгранных начиная с 2019 года, латвийская теннисистка одержала три победы. И конечно, в высшей степени символическим выглядел тот факт, что именно Остапенко была последней соперницей, которая обыграла Игу Швёнтек, перед великолепной беспроигрышной серией польки из 37 встреч, позволившей ей сначала стать первой ракеткой мира, а затем организовать гигантский отрыв от своих преследовательниц. Та игра состоялась в Дубае в феврале прошлого года и состояла из трех сетов.

Примерно то же самое произошло сейчас в Нью-Йорке. Отдав первый сет, Остапенко затем уравняла ситуацию, а после этого не оставила прошлогодней чемпионке никаких шансов. В третьей партии, завершившейся со счетом 6:1, она отдала только одиннадцать очков, то есть полностью сломила сопротивление Швёнтек.

«Иге нравится иметь определенное время в запасе перед тем, как нанести свой удар. Поэтому она не любит играть против соперниц, которые быстро возвращают мяч на ее половину корта. А когда я играю агрессивно, у нее начинаются проблемы»,— сформулировала сама Остапенко квинтэссенцию того, что происходило на арене Артура Эша.

Более точно, пожалуй, не скажешь. Не случайно Швёнтек в этом сезоне трижды уступала прошлогодней чемпионке Wimbledon Елене Рыбакиной и имеет неоднозначную статистику против Арины Соболенко и Джессики Пегулы (в обоих случаях счет встреч — 5:3 в пользу польки). У них, безусловно, разная манера игры, но есть и нечто общее — приверженность к тотальной агрессии. И более субтильная Швёнтек, которой для подготовки своих атак по ходу розыгрышей требуется определенная подготовка, встречаясь с ними, зачастую просто не успевает развернуться.

Это, конечно, не означает, что отныне в женском теннисе будут доминировать исключительно сила и атлетизм. Не случайно Швёнтек сменила на первом месте австралийку Эшли Барти, которая, обладая примерно такими же скромными физическими данными, больше выделялась не скоростью, а универсализмом. А до нее рейтинг возглавляла румынка Симона Халеп, которая за счет настойчивости не раз переигрывала физически более одаренную японку Наоми Осаку.

Да и вообще практически вся история женского тенниса — это в той или иной степени многосерийная эпопея противоборства скорости и терпения, атлетизма и игрового интеллекта.

Достаточно вспомнить соперничества Мартины Навратиловой и Крис Эверт, Штеффи Граф и Аранчи Санчес-Викарио, сестер Уильямс и Мартины Хингис. На данный момент Швёнтек, имея большой талант, но все же достаточно ограниченный набор козырей, выжала из себя максимум.

Как бы то ни было, 75 недель пребывания польки на первом месте — прекрасное достижение. По этому показателю она идет на десятом месте за всю историю, опережая многих известных предшественниц, в частности, ту же Халеп (64 недели), Осаку (25) и Викторию Азаренко (51), которая впервые взошла на вершину в январе 2012 года. Соболенко тогда было лишь 13 лет, она даже не начинала играть юниорские турниры Международной федерации тенниса (ITF), хотя в некоторой степени тут можно говорить о преемственности поколений. Появление в Белоруссии такой теннисной знаменитости, как Азаренко, не могло не повлиять на развитие Соболенко. К тому же еще сравнительно недавно они вместе выступали за национальную сборную.

Сравнивая этих теннисисток, невозможно не заметить, что они во многом схожи и по яркому темпераменту, который бывает сложно обуздать, и по содержанию игры. Их стихия — это не оборона, а нападение, хотя Азаренко, явно уступающая Соболенко в скорости первой подачи, на пике карьеры была несколько стабильнее на задней линии и во многом за счет этого нередко переигрывала одну из самых принципиальных своих соперниц — Марию Шарапову.

О том, сколь долгим будет пребывание на первом месте Соболенко, говорить рано. Пока она опережает Швёнтек в рейтинге не очень сильно, хотя тут многое будет зависеть от итогов Открытого чемпионата США.

В любом случае вмешаться в их борьбу другим теннисисткам до конца нынешнего сезона будет очень сложно. Швёнтек в этом году уже набрала чуть менее 7000 очков, а Соболенко — чуть больше. Тем временем Рыбакина, которая в Нью-Йорке остановилась в 1/32 финала, отстает от них примерно на 1500 баллов, а остальные — еще сильнее.

Евгений Федяков