В Геленджике проверят законность застройки участков в районе лесного пожара

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что застройку территории в районе произошедшего в конце августа крупного лесного пожара проверят на законность. Об этом губернатор написал в Telegram.

«В течение месяца следует провести кадастровые работы, уточнить границы поселений. И сделать это важно во всех муниципалитетах, не только в Геленджике»,— говорится в сообщении.

Господин Кондратьев отметил важность отделения земель лесного фонда от строений и создания минерализованных полос.

Крупный лесной пожар в Геленджике начался днем 29 августа на площади 1,5 га на одном из склонов Маркотхского хребта. Позднее огонь распространился на территории 118 га. К тушению привлекли два самолета-амфибии и вертолеты МЧС России. Полностью ликвидировать возгорание удалось 31 августа.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram