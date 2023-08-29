Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га

Площадь пожара в Геленджике выросла до 5 га. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, стремительному распространению огня способствует сильный ветер, его порывы в горах достигают 25-30 м/с.

В связи с осложнением ситуации группировка пожарных была увеличена до 195 человек и 45 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил уже 27 сбросов, всего было подано более 130 тонн воды.

Уточняется, что пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности, в ночное время суток. В оперштабе Кубани сообщили, что с 6 часов 30 августа два вертолета МЧС продолжат тушение.

Татьяна Ручкина

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