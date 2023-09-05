ГАЗ отказался от иска к Volkswagen на 15,6 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"» (входит в группу ГАЗ) к автоконцерну Volkswagen AG и его российской структуре ООО «Фольксваген Груп Рус». Сумма иска составляла почти 15,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из материалов в картотеке арбитражных дел, причиной прекращения дела стал отказ ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"» от своего иска. Так как дело рассматривалось в закрытом режиме, его подробности в официальной информации суда не раскрываются.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в марте 2023 года арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на российские активы Volkswagen в рамках судебного спора группы ГАЗ с немецким автоконцерном. Нижегородский автозавод оценил убытки от ухода немецкой компании из России в 15,6 млрд руб. ГАЗ потребовал признать незаконным досрочное расторжение соглашения 2011 года о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях своей нижегородской площадки.

Андрей Репин