Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автозавод насчитал немцам убытки

По иску группы ГАЗ наложен арест на российские активы Volkswagen

Группа ГАЗ оценила убытки от ухода Volkswagen с нижегородской площадки в 15,6 млрд руб. и потребовала в арбитражном суде взыскать этот ущерб, считая незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей, принятое германским автоконцерном после начала спецоперации на Украине. По заявлению ООО «Автомобильный завод ГАЗ» в качестве обеспечительной меры арестованы все российские активы Volkswagen, о продаже которых концерн договаривался с потенциальными российскими покупателями. В «Фольксваген Груп Рус» сообщили, что удивлены такими действиями нижегородского партнера именно в то время, когда пытаются решить вопрос с продажей завода в Калуге российскому инвестору.

На калужский завод Volkswagen наложен арест по иску ГАЗа

На калужский завод Volkswagen наложен арест по иску ГАЗа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На калужский завод Volkswagen наложен арест по иску ГАЗа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на российские активы Volkswagen в рамках судебного спора группы ГАЗ с немецким автоконцерном. Как следует из картотеки суда, обеспечительные меры были приняты по исковому заявлению ООО «Автомобильный завод ГАЗ» к ООО «Фольксваген Груп Рус» и германской Volkswagen Aktiengesellschaft о солидарном взыскании убытков. Нижегородский автозавод оценил их в 15,6 млрд руб. и намерен взыскать эту сумму в суде.

ГАЗ потребовал признать незаконным досрочное расторжение соглашения 2011 года о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях своей нижегородской площадки с инвестициями €300 млн. Конвейер позволял выпускать до 132 тыс. машин в год, на нем собирали модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia. В июне 2017 года соглашение продлили до 2025 года, вложив еще € 87,5 млн в производство Skoda Kodiaq. Однако весной 2022 года выпуск иномарок был приостановлен в связи с западными санкциями из-за начала военной спецоперации на Украине. Летом Volkswagen решил уйти с площадки в Нижнем Новгороде и позднее выставил на продажу собственный автозавод полного цикла в Калуге. В августе прошлого года немцы официально расторгли соглашение с ГАЗом о контрактной сборке.

Ходатайство о наложении обеспечительных мер юристы ГАЗа объяснили тем, что Volkswagen Group намерена окончательно уйти с российского рынка и распродать активы. Соответственно, доли ООО «Фольксваген Груп Рус» в этом случае перейдут к покупателям, что повлечет риски отчуждения активов, например завода в Калуге. «Отчуждение оставшихся активов Volkswagen AG в России сделает невозможным исполнение решения суда о взыскании убытков в пользу истца», — отмечено в решении суда. Если иск автозавода будет удовлетворен, российские активы Volkswagen могут быть обращены в пользу истца.

Наложенные судом обеспечительные меры затронули доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» иностранных компаний Volkswagen Aktiengesellschaft (28,06%), Skoda Auto AS (16,8%) и Volkswagen Finance Luxemburg SA (55,14%). Также арестованы доли русской дочки Volkswagen в компаниях «Фольксваген КС», «Скания лизинг», «Скания страхование» и «Скания финанс». Кроме того, налоговым органам запрещены любые сделки с имуществом автозавода в Калуге, поскольку прекращение деятельности германского автоконцерна в России может ухудшить финансовые показатели ООО «Фольксваген Груп Рус» и привести к уменьшению активов, за счет которых будут исполнены обязательства перед кредиторами, решил суд. Обеспечительные меры наложены на 47 объектов недвижимости, производственное оборудование и движимое имущество ответчика.

«Принятие обеспечительных мер позволит предотвратить причинение значительного ущерба общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод ГАЗ" и нарушение его законных интересов», — говорится в судебном акте.

В «Фольксваген Груп Рус» сообщили, что знакомятся с материалами этого дела. «Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года. Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге с более чем 4000 сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору. Мы надеемся, что иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников», — сообщили в компании.

Как завершился конкурс по реализации активов Volkswagen  в РФ

Как сообщалось, Volkswagen договаривается о продаже активов в России. Автомобильным заводом в Калуге интересовалась АФК «Система» в партнерстве с казахской компанией Allur, но в итоге они отказались от сделки. Возможным новым собственником источники «Ъ-Приволжье» называли группу «Авилон», которая вместе с «Системой» участвовала в конкурсе на «Фольксваген Груп Рус» и якобы предложила лучшие условия. Очевидно, теперь после ареста активов перспективы сделки остаются до конца неясными. В группе компаний «Авилон» в понедельник не комментировали решение суда и возможные планы по покупке «Фольксваген Груп Рус».

В группе ГАЗ также отказались от комментариев.

Роман Рыскаль

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...