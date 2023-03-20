Автозавод насчитал немцам убытки

Группа ГАЗ оценила убытки от ухода Volkswagen с нижегородской площадки в 15,6 млрд руб. и потребовала в арбитражном суде взыскать этот ущерб, считая незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей, принятое германским автоконцерном после начала спецоперации на Украине. По заявлению ООО «Автомобильный завод ГАЗ» в качестве обеспечительной меры арестованы все российские активы Volkswagen, о продаже которых концерн договаривался с потенциальными российскими покупателями. В «Фольксваген Груп Рус» сообщили, что удивлены такими действиями нижегородского партнера именно в то время, когда пытаются решить вопрос с продажей завода в Калуге российскому инвестору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На калужский завод Volkswagen наложен арест по иску ГАЗа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На калужский завод Volkswagen наложен арест по иску ГАЗа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на российские активы Volkswagen в рамках судебного спора группы ГАЗ с немецким автоконцерном. Как следует из картотеки суда, обеспечительные меры были приняты по исковому заявлению ООО «Автомобильный завод ГАЗ» к ООО «Фольксваген Груп Рус» и германской Volkswagen Aktiengesellschaft о солидарном взыскании убытков. Нижегородский автозавод оценил их в 15,6 млрд руб. и намерен взыскать эту сумму в суде.

ГАЗ потребовал признать незаконным досрочное расторжение соглашения 2011 года о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях своей нижегородской площадки с инвестициями €300 млн. Конвейер позволял выпускать до 132 тыс. машин в год, на нем собирали модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia. В июне 2017 года соглашение продлили до 2025 года, вложив еще € 87,5 млн в производство Skoda Kodiaq. Однако весной 2022 года выпуск иномарок был приостановлен в связи с западными санкциями из-за начала военной спецоперации на Украине. Летом Volkswagen решил уйти с площадки в Нижнем Новгороде и позднее выставил на продажу собственный автозавод полного цикла в Калуге. В августе прошлого года немцы официально расторгли соглашение с ГАЗом о контрактной сборке.

Ходатайство о наложении обеспечительных мер юристы ГАЗа объяснили тем, что Volkswagen Group намерена окончательно уйти с российского рынка и распродать активы. Соответственно, доли ООО «Фольксваген Груп Рус» в этом случае перейдут к покупателям, что повлечет риски отчуждения активов, например завода в Калуге. «Отчуждение оставшихся активов Volkswagen AG в России сделает невозможным исполнение решения суда о взыскании убытков в пользу истца», — отмечено в решении суда. Если иск автозавода будет удовлетворен, российские активы Volkswagen могут быть обращены в пользу истца.

Наложенные судом обеспечительные меры затронули доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» иностранных компаний Volkswagen Aktiengesellschaft (28,06%), Skoda Auto AS (16,8%) и Volkswagen Finance Luxemburg SA (55,14%). Также арестованы доли русской дочки Volkswagen в компаниях «Фольксваген КС», «Скания лизинг», «Скания страхование» и «Скания финанс». Кроме того, налоговым органам запрещены любые сделки с имуществом автозавода в Калуге, поскольку прекращение деятельности германского автоконцерна в России может ухудшить финансовые показатели ООО «Фольксваген Груп Рус» и привести к уменьшению активов, за счет которых будут исполнены обязательства перед кредиторами, решил суд. Обеспечительные меры наложены на 47 объектов недвижимости, производственное оборудование и движимое имущество ответчика.

«Принятие обеспечительных мер позволит предотвратить причинение значительного ущерба общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод ГАЗ" и нарушение его законных интересов», — говорится в судебном акте.

В «Фольксваген Груп Рус» сообщили, что знакомятся с материалами этого дела. «Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года. Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге с более чем 4000 сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору. Мы надеемся, что иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников», — сообщили в компании.

Как сообщалось, Volkswagen договаривается о продаже активов в России. Автомобильным заводом в Калуге интересовалась АФК «Система» в партнерстве с казахской компанией Allur, но в итоге они отказались от сделки. Возможным новым собственником источники «Ъ-Приволжье» называли группу «Авилон», которая вместе с «Системой» участвовала в конкурсе на «Фольксваген Груп Рус» и якобы предложила лучшие условия. Очевидно, теперь после ареста активов перспективы сделки остаются до конца неясными. В группе компаний «Авилон» в понедельник не комментировали решение суда и возможные планы по покупке «Фольксваген Груп Рус».

В группе ГАЗ также отказались от комментариев.

Роман Рыскаль