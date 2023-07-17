Истцу приглушили двигатель

Юристы ушедшего из России концерна Volkswagen в суде отрицают, что прекращение поставок двигателей ГАЗу в рамках контрактной сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде нанесло автозаводу и его дилерам убытки на общую сумму 28,4 млрд руб. Представитель немецкого автоконцерна сослался на то, что договор носил рамочный характер, обязанности по поставкам моторов Volkswagen выполнил, а заявленные убытки ГАЗа якобы сфальсифицированы истцом. Компенсировать инвестиции ГАЗа в сборочное производство иномарок ответчик также не намерен, поскольку средства были вложены задолго до подписания договора поставок комплектующих. Ранее истец требовал еще 31,2 млрд руб. убытков от ухода VW из России, добиться возмещений в судебном порядке ГАЗу пока не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать крупнейший иск ООО «Автозавод ГАЗ» к германскому Volkswagen Aktiengesellschaft (AG). Структура Горьковского автозавода потребовала взыскать с бывшего партнера 28,4 млрд руб. неустойки и компенсаций убытков, указав причиной расторжение в одностороннем порядке договора поставки двигателей для контрактной сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде. Основную сумму иска на 20,7 млрд руб. составляет упущенная выгода ГАЗа. Еще 2,4 млрд руб. автозавод потребовал в качестве возмещения инвестиций в сборочное производство.

Ущерб дистрибуторам от нереализованных иномарок ГАЗ оценил в 5,2 млрд руб., заодно потребовав более €40 тыс. за непоставленную ответчиком тару.

Как писал «Ъ-Приволжье», соглашение о намерениях поставки компонентов стороны подписали в декабре 2016 года, а в июне 2017-го заключили договор, по которому VW обязался отправлять ГАЗу двигатели и запчасти для их обслуживания. Договор действовал до конца 2023 года с условием, что запчасти будут поставляться еще 10 лет с момента продажи ГАЗом последнего автомобиля с импортными моторами. Если завод не выкупит производственную линию, договор продлевался на неопределенный срок с правом досрочного расторжения в одностороннем порядке.

Однако с 2021 года VW не исполнял договоренности, а в марте 2022 года после начала военных действий на Украине решил уйти из России, расторгнув соглашение о контрактной сборке машин на ГАЗе и договор поставки двигателей, настаивает истец. Условием сотрудничества с иностранными партнерами после включения ГАЗа в санкционный список Минфина США была Генеральная лицензия, которую продлевали предприятию американские власти. С началом спецоперации ГАЗ не получил очередное продление, и VW свернул сотрудничество с автозаводом.

Юрист Volkswagen Ирина Лихачева на очередном судебном заседании заявила, что концерн отрицает причинение ГАЗу многомиллиардных убытков, так как по условиям рамочного договора стороны могли согласовывать отдельные заявки на поставки двигателей и сам по себе документ никаких обязательств для VW не создавал.

Соответственно, никаких убытков ГАЗ понести не мог, добавила представитель ответчика. Она отметила, что в 2017–2020 годах никаких заявок на поставки двигателей автозавод не направлял, и лишь в 2021 году представил «необязательный прогноз» на поставку 4638 дизельных двигателей.

После неоднократных корректировок (а по условиям договора каждый новый заказ отменял предыдущий) в предварительном прогнозе стороны указали 756 агрегатов, но затем якобы аннулировали заявку, хотя ответчик успел поставить 216 моторов. Затем ГАЗ вновь попросил еще 552 двигателя на 2022 год, и суммарная заявка составила 768 моторов с учетом уже поставленных. «Все обязательства поставки этих двигателей ответчик добросовестно исполнил», — заявила госпожа Лихачева, подчеркнув, что VW не расторгал в одностороннем порядке договор, и поэтому он является действующим.

По ее словам, рамочный договор не обязывал стороны покупать или продавать двигатели — соответственно, никакие обязательства перед ГАЗом VW не нарушил. А заключенный сторонами договор поставки действовал лишь в отношении 768 моторов, которые ГАЗ получил, и повода для взыскания убытков нет. Более того, убытки дилеров представитель ответчика назвал сфальсифицированными, пояснив, что большинство дистрибуторов ГАЗа являются его аффилированными лицами, и автозавод уже выплатил им компенсации. При этом непоставки тары на €40 тыс. VW признал, объяснив это форс-мажором в связи с введением европейских санкций. Однако предоплату заказа ГАЗу вернули, пояснила Ирина Лихачева.

Представитель истца взял паузу для подготовки контраргументов, судебный спор продолжится в октябре.

Добавим, ранее ГАЗ направил к Volkswagen еще два судебных иска по 15,6 млрд руб. каждый. По заявлению ГАЗа судьи сначала арестовали все российские активы VW, а затем сняли обеспечительные меры. С одобрения правительственной комиссии завод «Фольксваген Групп Рус» в Калуге впоследствии был продан автодилеру «Авилон».

При этом рабочие ГАЗа публично обращались к правительству РФ с просьбой не дать германскому автоконцерну уйти из России без компенсации убытков от прекращения контрактной сборки автомобилей.

Роман Рыскаль