Анна Куташова сложила полномочия главы администрации Красногвардейского района Белгородской области

С поста главы администрации Красногвардейского района Белгородской области уволена 61-летняя Анна Куташова. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, не называя причину освобождения должности. Госпожа Куташова занимала ее с 2021 года.

На сайте районной администрации госпожа Куташова все еще значится главой. Та же информация указана на ее личной странице во «ВКонтакте». Буквально три часа назад в соцсети был опубликован отчет о ее деятельности, накануне — запись прямого эфира в стиле «10 вопросов». Информации о смене места работы нет.

Госпожа Куташова родилась в селе Дмитриевка Старооскольского городского округа. В 1986 году окончила Белгородский государственный педагогический институт по специальности «математика», в 2007-м прошла профессиональную переподготовку в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники по программе «государственное и муниципальное управление». С 2001 года работала в органах местного самоуправления. Затем шесть лет возглавляла администрацию Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа.

От границы с Украиной Красногвардейский район отделяют Волоконовский район и Валуйский городской округ. Несмотря на периодические обстрелы, губернатор Гладков включил его в перечень безопасных для эвакуации граждан.

Ранее в Красногвардейском районе появились лужи с красной жидкостью с резким химическим запахом, ущерб от которых правоохранители оценили в 11,4 млн руб.

Алина Морозова

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