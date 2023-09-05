Турция обсудит с Россией создание газового центра

Турция хочет создать газовый центр по газу по аналогии с теми, которые есть в Лондоне и Гамбурге, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, создание центра помочь добиться прогресса «и в вопросах передачи энергоресурсов, и в вопросах ценообразования». Он намерен обсуждать этот план с Россией.

Господин Эрдоган ставит целью «превратить Турцию в центр региона, а затем и мировой энергетики». «Мы превратим нашу страну в энергетический хаб, и создаем для этого необходимую инфраструктуру и физические возможности. Благодаря инвестициям последних лет мы превратим нашу страну в важную газовую базу для региональной географии»,— сказал он журналистам по возвращении из Сочи (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что планируется создать центр не только для природного газа, но и для энергетики и горнодобывающей промышленности. Турецкий президент хочет, «чтобы все, кто хочет заниматься энергетикой, газом и горным делом, приходили в этот центр». «Подобно нашему финансовому центру в Стамбуле, у нас есть план создания центра по природному газу, аналогичного центрам, созданным в Лондоне и Гамбурге для определенных видов бизнеса. Мы будем обсуждать этот план с Россией»,— рассказал он.

Вчера, 4 сентября, президенты России и Турции встретились в Сочи. Их переговоры продлились три часа. Владимир Путин заявил, что экспорт российского газа в Турцию за восемь месяцев превысил 10 млрд куб. м. В прошлом году поставки за аналогичный период достигали 21,5 млрд куб. м газа. Такого низкого уровня поставок в Турцию не наблюдалось с 2019 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Сокращение поставлено на "Поток"».

Лаура Кеффер