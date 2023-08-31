Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о подготовке безопасных районов Белгородской области к эвакуации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил перечень безопасных районов, предназначенных для размещения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Соответствующее постановление было подписано 28 августа.

Документ регулирует размещение и жизнеобеспечение эвакуируемого и местного населения, организацию оповещения, оказания медпомощи и снабжения едой и водой, а также организацию движения на маршрутах эвакуации.

Кроме того, в документе обозначен перечень безопасных районов, в которые в случае необходимости можно будет перевезти населения. Безопасными обозначены Алексеевский, Новооскольский и Губкинский горокруга, а также в Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы. Среди муниципальных образований, которые могут быть эвакуированы,— Белгород, Старый Оскол, Шебекинский, Валуйский, Грайворонский и Яковлевский горокруга, а также Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский и Ровеньский районы. Впрочем, в случае необходимости для эвауации могут использоваться и не обозначенные в списке муниципальные образования, уточняется в документе.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили ДРГ. Так, например, 22 мая в Белгородскую область диверсионно-разведывательная группа из Украины прорвалась на территорию Грайворонского округа. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявляли об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и вводили в области режим контртеррористической операции.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова