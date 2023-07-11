Слив красных агрохимикатов вблизи двух белгородских сел нанес ущерб почвам на 11,4 млн рублей

Прокуратура Белгородской области взяла на контроль проведение доследственной проверки и расследование уголовного дела из-за слива красных агрохимикатов вблизи сел Казацкое Красногвардейского района и Красное Красненского района. Почве совокупно нанесен ущерб на 11,4 млн руб., сообщбили в ведомстве.

О первом инциденте 11 апреля в отдел полиции по Красногвардейскому району сообщил глава Стрелецкого сельского поселения Максим Бородин. В своем заявлении он указал, что жидкость неизвестного происхождения была слита в районе улицы Подгорной. Специалисты обследовали почву и выяснили, что она «не соответствует требованиям СанПиН по превышению предельно допустимой концентрации действующих веществ пестицидов». Почве у села Казацкое был причинен ущерб на сумму более 8,3 млн руб. Отдел полиции Красногвардейского района проводит доследственную проверку.

13 апреля прокуратура Белгородской области организовала проверку по факту обнаружения жидкости красного цвета у села Красное. Специалисты обследовали почву и выявили, что ей был причинен ущерб на сумму более 3,1 млн руб. По факту разлива агрохимикатов было возбуждено уголовное дело о «загрязнении земли, повлекшем причинение вреда природе» (ч.1 ст. 254 УК РФ, максимальная санкция — исправительные работы на срок до двух лет).

Ранее в Белгородской области возбудили уголовное дело о загрязнении канализационными стоками регионального заказника. Сумма ущерба составила более 2,4 млн руб.

Алина Морозова

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