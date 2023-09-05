Аксаков: ЦБ может повысить ставку в случае роста доллара до 100 рублей

Центробанк (ЦБ) может снова повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 руб., заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Он, однако, считает такой сценарий маловероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если рубль продолжит падение, приближаясь к 100 рублям за доллар, Центробанк может еще раз поднять ключевую ставку»,— сказал господин Аксаков в интервью «Парламентской газете».

Депутат убежден, что доллар будет стоить меньше 100 руб. «Если рубль будет слабеть ниже этой отметки, то очевидно, что люди в целях сохранения своих сбережений, исходя из ожиданий, которые формируются под влиянием этой цифры, начнут скупать валюту и таким образом оказывать дополнительное давление на курс рубля»,— добавил он.

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Регулятор уверял, что решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. После решения ЦБ доллар снижался до 95 руб./$. Сегодня, 5 сентября, он торгуется на уровне 97 руб./$.

Лаура Кеффер