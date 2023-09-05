Доллар вырос до 97 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже вырос на 0,34%, до 97,2 руб./$. Доллар превысил уровень 97 руб. впервые с 16 августа. Курс евро поднимался на 0,31%, до 105 руб./€. Юань вырос на 0,23%, до 13,3 руб.

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В августе объемы торгов валютой на Московской бирже оказались максимальными с февраля 2022 года. При этом впервые за несколько месяцев выросла доля операций с долларами, хотя лидерство удержала китайская валюта.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы вспомнили о долларе».

Лаура Кеффер