Россию на саммите G20 представит Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Господин Путин сообщил, что не приедет в сентябре в Индию на саммит G20. Вместо него Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

«Выразив понимание к решению России, премьер-министр поблагодарил президента Путина за последовательную поддержку Россией всех инициатив в рамках председательства Индии в G20»,— говорится в сообщении канцелярии индийского премьер-министра по итогам переговоров.

В коммюнике администрации президента России сообщается, что главы государств провели «обмен мнениям» по саммиту G20 в Нью-Дели, но других подробностей по этой теме не приводится. «Условлено о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС»,— отмечается в сообщении.

Во время телефонного разговора Владимир Путин также поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой на Луну космической станции «Чандраян-3». По сообщению индийской канцелярии, в ходе беседы политики также обсудили «региональные и глобальные вопросы».

В июле господин Путин на вопрос о возможной поездке на саммит G20 говорил: «Я пока не знаю, не думал, не решал. Посмотрим. Вот в ЮАР поедет министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович». В 2022 году Россию на саммите G20 в Индонезии также представлял господин Лавров. В этом году саммит пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.

Петр Бузлаев