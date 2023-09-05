AP: более 20 тыс. украинцев потеряли конечности за время конфликта с Россией

Более 20 тыс. жителей Украины столкнулись с ампутацией как минимум одной конечности после начала военной операции России. Большинство из них — солдаты, которые также получили психологические травмы, пишет агентство AP.

Официально власти Украины не раскрывают, сколько именно солдат потеряли конечности в результате военных действий. При этом, как пишет AP, ранения от взрывов считаются одними из наиболее распространенных среди военных.

Руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева рассказала AP, что на Украине не хватает специалистов по протезированию для удовлетворения текущих потребностей. По ее словам, до ввода российских войск на Украину только пять человек по всей стране прошли подготовку по реабилитации людей с ампутацией рук или кистей.

В мае Euractiv со ссылкой на документы писал, что, по оценке США, всего стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военных. Власти Украины не раскрывают потери в рядах ВСУ.

Что происходит на 559-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко