Euractiv: ЕС оценивает потери ВСУ в 15 тыс. убитых

ЕС оценивает потери среди украинских военных с начала военной операции России в 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ дипломатической службы, в котором содержится первая полуофициальная оценка потерь.

В документе также сказано, что, по оценкам США, потери Украины составляют 17,5 тыс. убитыми. Всего стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 до 131 тыс. украинских военных.

Как пишет Euractiv со ссылкой на западных дипломатов и военных чиновников, почти невозможно получить официальное подтверждение потерь в ходе конфликта от обеих сторон.

Эта оценка существенно ниже предыдущих данных, которые сообщали европейские официальные лица и западные СМИ. В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тыс. убитыми. Позже из ее заявления убрали эти слова. В ЕК утверждали, что госпожа фон дер Ляйен говорила об общем числе погибших и раненых солдат. СМИ со ссылкой на документы из утечки Пентагона писали, что Украина могла потерять от 124–131 тыс. ранеными и погибшими.

Украина не сообщала точное число потерь среди своих военных. В декабре 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что с февраля 2022 года погибло от 10 тыс. до 13 тыс. военных. В апреле 2023-го глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что потери украинской армии меньше, чем число жертв землетрясения в Турции, в результате которого погибли около 50 тыс. человек.

Что происходит на 443-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко