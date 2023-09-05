Собянин: третий беспилотник, летевший в сторону Москвы, сбит в Тверской области

Средства противовоздушной обороны сбили третий беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram. На этот раз БПЛА был уничтожен над Тверской область. Два прошлых беспилотника были сбиты над Московской и Калужской областями.

Минобороны РФ позднее подтвердило, что утром 5 сентября был сбит третий беспилотник. В Telegram-канале ведомства говорится, что Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ. Министерство не уточняет, что БПЛА летели в сторону Москвы.

Третий беспилотник был уничтожен в районе Завидово — недалеко от Московской области. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. На место выехали экстренные службы, сообщил господин Собянин.

Два беспилотника летели в сторону Москвы с северо-запада — из района села Завидово Тверской области и Истринского района Подмосковья. Третий беспилотник летел из Калужской области, которая граничит с Новой Москвой на юго-западе. Известно только о разрушениях в Московской области — в Истринском районе поврежден «бытовой объект», сообщал господин Собянин.

В столичных аэропортах, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержано 40 рейсов: 23 во Внуково, 2 в Домодедово, 15 в Шереметьево. Еще два рейса отменены во Внуково.

Леонид Уварчев