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Коммерсантъ FM
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обновлено 05:06

Над Московской и Калужской областями сбиты беспилотники

Минобороны РФ сообщило о пресечение атаки Украины по объектам на территории России. Ведомство отчиталось об уничтожении БПЛА над Калужской и Московской областями. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в Истринском районе Подмосковья поврежден бытовой объект.

Попытка атаки была совершена примерно в 3:00, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. Как отмечается, БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Сергей Собянин сообщил, что беспилотники, сбитые в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытались «осуществить атаку на Москву». Мэр написал в Telegram, что, по предварительной информации, «в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект». «Оперативные службы работают над устранением последствий»,— добавил господин Собянин.

Калужская область граничит с Москвой и Московской областью. В столичных аэропортах, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержано 18 рейсов: 15 во Внуково, 2 в Домодедово, 1 в Шереметьево. Еще три рейса отменены во Внуково.

Леонид Уварчев

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