Приговор достали из печи

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд не смог приступить к рассмотрению по существу апелляционного представления Черемушкинской межрайонной прокуратуры и жалобы АО «НПО "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») на оправдательный приговор, вынесенный в прошлом году по делу гендиректора ООО «Стройконсалтинг» Анны Скаржевской. Предпринимательницу обвиняли в хищении 38,8 млн руб. у «Энергомаша» при поставке в 2016 году китайской горизонтальной вакуумной электропечи с газовым охлаждением по завышенной цене. Прокуратура просила для бизнесвумен шесть лет колонии, однако суд первой инстанции не нашел в действиях госпожи Скаржевской состава преступления. Поводом для переноса заседания Мосгорсуда стало значительное увеличение материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Скаржевская

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Скаржевская

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мосгорсуд уже в четвертый раз не смог рассмотреть апелляционное представление районной прокуратуры Черемушек на приговор по уголовному делу генерального директора ООО «Стройконсалтинг» Анны Скаржевской, отложив этот вопрос на 18 сентября. Поводом для очередного переноса слушаний послужило значительное увеличение объема материалов дела, которые теперь насчитывают 74 тома.

Как ранее сообщал “Ъ”, приговор по делу госпожи Скаржевской Черемушкинский суд Москвы вынес 26 июля 2022 года. Сам процесс занял два года, столько же времени длилось и расследование уголовного дела.

Анне Скаржевской ГСУ СКР по Московской области инкриминировало особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено в декабре 2018 года на основании рапорта службы экономической безопасности ФСБ, куда с заявлением обратилось руководство химкинского НПО «Энергомаш». Заявители посчитали, что гендиректор «Стройконсалтинга» поставила не соответствующее требованиям оборудование, к тому же завысив его стоимость в три раза.

Согласно плану технического развития предприятия, в 2016–2017 годах НПО намеревалось приобрести вакуумную высокотемпературную электропечь с газовым охлаждением. Был проведен открытый электронный конкурс на поставку оборудования. Из всех подавших заявки, как говорится в материалах дела, госпожа Скаржевская указала наименьшую цену — €750 тыс., и это обстоятельство обеспечило «Стройконсалтингу» победу в конкурсе. Однако, по данным следствия, рыночная цена изделия не превышала $230 тыс., а госпожа Скаржевская к тому же «скорректировала технические характеристики» печи при подаче заявки. В рамках исполнения контракта, говорится в деле, предпринимательница успела перевести китайскому производителю $230 тыс., а остальными средствами распорядилась «по своему усмотрению».

Однако суд первой инстанции криминала в действиях бизнесвумен не обнаружил и вынес оправдательный приговор. Суд решил, что обстоятельства заключения и исполнения договора на поставку вакуумной электропечи свидетельствуют о наличии между ООО «Стройконсалтинг» и АО «НПО "Энергомаш"» «исключительно гражданско-правовых отношений, разрешение спора в которых может быть осуществлено посредством арбитражного судопроизводства». При этом суд не нашел доказательств наличия в действиях госпожи Скаржевской состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК: факт обмана потерпевшего с использованием предпринимательницей своего служебного положения, злоупотребления доверием с целью хищения денежных средств установлен не был.

С приговором не согласились ни гособвинение, ни потерпевшая сторона, которые и обратились в апелляционную инстанцию. По мнению прокуратуры, оправдательный приговор госпоже Скаржевской стал результатом «несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела» и противоречит представленным стороной обвинения доказательствам. Как считает надзорный орган, вывод суда о правомерности действий подсудимой содержит искаженное толкование закона, заменяет понятие уголовно наказуемого мошенничества гражданско-правовыми отношениями и трактует завышенную стоимость поставленного оборудования реализацией предпринимательской деятельности. Гособвинение также утверждает, что оправдательный приговор не содержит ясных и понятных выводов, по каким основаниям суд принял одни доказательства и отверг другие. Допущенные судом нарушения, считает прокуратура, являются исчерпывающими основаниями для отмены оправдательного приговора.

Защита бизнесвумен, в свою очередь, считает решение суда первой инстанции абсолютно правомерным. По словам адвоката госпожи Скаржевской Сергея Ахундзянова, при вынесении приговора, на его взгляд, судом была дана «объективная и всесторонняя оценка всем рассмотренным доказательствам, суд обоснованно указал в приговоре, почему одни доказательства признаны им достоверными, а другие отвергнуты». «Надуманные доводы обвинения, в том числе и по вопросу о завышенной стоимости вакуумной печи, основанные на предположениях, также были исследованы и критически оценены»,— добавил адвокат Ахундзянов. По его словам, из материалов уголовного дела, а также из протоколов допросов свидетелей известно, что АО «НПО "Энергомаш"» проводило несколько закупочных процедур и специалисты АО «НПО "Энергомаш"» при этом каждый раз меняли техническое задание, в чем позже обвинили госпожу Скаржевскую. Господин Ахундзянов также напомнил, что начальная стоимость контракта на поставку печи составляла €946,6 тыс., затем уже €1,013 млн, а цена, с которой выиграло конкурс ООО «Стройконсалтинг», составила €750 тыс.

Юрий Сенаторов