Прокуратура возвращает дело в печь

Черемушкинская межрайонная прокуратура направила в Мосгорсуд (МГС) апелляционное представление на оправдательный приговор гендиректору ООО «Стройконсалтинг» Анне Скаржевской. Бизнесвумен обвинялась в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2017 году ее компания поставила химкинскому НПО «Энергомаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») вакуумную высокотемпературную электрическую печь из Китая, не соответствующую техническому заданию, да еще и по явно завышенной цене. Однако Черемушкинский суд, где рассматривалось дело, не нашел в действиях госпожи Скаржевской состава преступления. Потребовала отменить приговор и потерпевшая сторона — «Энергомаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оправдание Анны Скаржевской не понравилось прокуратуре, которая опротестовала приговор

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Оправдание Анны Скаржевской не понравилось прокуратуре, которая опротестовала приговор

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор Анне Скаржевской был вынесен 26 июля этого года. Перед этим, как рассказывал “Ъ”, гособвинение требовало в прениях признать предпринимательницу виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорить к шести годам колонии общего режима. Кроме того, прокурор просила удовлетворить иск потерпевшей стороны — НПО «Энергомаш» — на 38,8 млн руб.

Напомним, в основу головного дела лег спор из-за поставленной в 2017 году НПО вакуумной высокотемпературной электрической печи из Китая на сумму €750 тыс. Как говорилось в материалах уголовного дела, в КНР стоимость оборудования не превышала $230 тыс., а сама печь не полностью соответствовала техническому заданию «Энергомаша». Расследование началось после обращения представителей производственного объединения в ФСБ, дело вело Главное следственное управление СКР по Московской области.

Суд, однако, госпожу Скаржевскую оправдал, а иск оставил без рассмотрения. Как выяснилось в ходе разбирательства, цена печи в €750 тыс. была указана ООО «Стройконсалтинг» в ходе закрытого тендера, проведенного по инициативе НПО. Она оказалась ниже, чем у других компаний, в связи с чем фирма и выиграла конкурс. Что же касается претензий по качеству поставленной электропечи, то было установлено, что технические требования к оборудованию менялись по предложениям самого заказчика, а руководство ООО лишь вносило корректировки в собираемое в Китае оборудование.

Еще одним аргументом в пользу добросовестности «Стройконсалтинга» стало решение Московского областного арбитражного суда, куда ООО подало иск в связи с отказом НПО выплатить 38,8 млн руб. за оборудование. В апреле этого года по итогам разбирательства арбитраж принял сторону истца, удовлетворив его требование в полном объеме.

Тем не менее прокуратура с решением суда первой инстанции не согласилась и опротестовала его в Мосгорсуде, потребовав приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение. Мотивируя свое требование, гособвинитель указала, что, арбитражный суд «не мог установить умысла Анны Скаржевской на мошенничество и хищение средств в целом», поскольку это не входило в его компетенцию. Также прокурор отметила, что суд отказал ей в назначении повторной судебно-технической экспертизы.

В свою очередь представитель потерпевшей стороны — НПО «Энергомаш» — в поданной в Мосгорсуд жалобе на приговор отметил, что в ходе судебного разбирательства не были исследованы показания генерального директора поставившей печь китайской компании «Динцзя» Цай Люцзюня. Тот якобы предупреждал Анну Скаржевскую, что его компания не занимается производством печей, подобных необходимой НПО, и поэтому заказанное «Стройконсалтингом» оборудование станет фактически новым изделием. Что, настаивает представитель заказчика, и привело к изменениям в техническом задании.

В свою очередь адвокат Сергей Ахундзянов в поданных в Мосгорсуд возражениях на представление прокуратуры отметил, что в суде первой инстанции были допрошены 22 свидетеля из числа должностных лиц НПО, «но никто из них не сообщил суду объективных сведений о наличии у Скаржевской умысла на совершение мошеннических действий». Также адвокат указал, что, по его мнению, тот факт, что в ходе процесса не исследовались показания главы китайской компании—производителя печи, не является основанием для отмены приговора.

При этом адвокат подчеркнул, что в основу судебного решения «была положена совокупность исследованных допустимых и достоверных доказательств». По словам защитника, им было проведено адвокатское расследование, в результате чего суду «было предоставлено 43 объективных факта и доказательства, подтверждающих наличие гражданско-правовых отношений субъектов предпринимательской деятельности, а также явную непричастность Анны Скаржевской к инкриминируемому ей преступлению».

Адвокат также напомнил, что в суде была установлена несостоятельность экспертизы, результаты которой легли в основу обвинения. Допрос эксперта, отметил защитник, длился семь судебных заседаний, ей было задано более 350 вопросов. «Из ее ответов стало очевидным, что она не имеет ни специальных знаний, ни квалификации, ни компетенций по работе с термическими печами,— говорится в возражениях на представление прокуратуры.— Однако она взялась на стадии следствия составить заключение по судебной финансово-технической экспертизе, которое являлось основным доказательством по делу, о якобы неработоспособности печи». На некомпетентность эксперта, заметил господин Ахундзянов, защита указывала следователю с самого начала, но представитель областного ГСУ проигнорировал все доводы защиты. Поэтому ссылки обвинения на необходимость повторного проведения экспертизы выглядят малоубедительными, считает адвокат.

Алексей Соковнин