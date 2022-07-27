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Коммерсантъ FM
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Печи прокуратуры не выплавили дело

Оправдана поставщик НПО «Энергомаш», обвиняемая в мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, суд полностью оправдал предпринимателя Анну Скаржевскую, обвиняемую СКР в мошенничестве при поставке АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», входящему в госкорпорацию «Роскосмос», изготовленной в КНР горизонтальной вакуумной электропечи с газовым охлаждением. В «Энергомаше» ее посчитали непригодной для эксплуатации и неоправданно дорогой, а обвинение требовало отправить подсудимую в колонию на шестилетний срок. Теперь она имеет право на реабилитацию.

Адвокату Сергею Ахундзянову (слева) удалось доказать, что Анна Скаржевская (справа) непричастна к хищениям

Адвокату Сергею Ахундзянову (слева) удалось доказать, что Анна Скаржевская (справа) непричастна к хищениям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Адвокату Сергею Ахундзянову (слева) удалось доказать, что Анна Скаржевская (справа) непричастна к хищениям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оглашение приговора по уголовному делу гендиректора ООО «Стройконсалтинг» Анны Скаржевской заняло у судьи Черемушкинского райсуда Москвы Сергея Хомякова около получаса. Изложив сначала суть обвинительного заключения, подготовленного ГСУ СКР по Мособласти и утвержденного региональной прокуратурой, судья в присутствии четырех гособвинителей признал затем госпожу Скаржевскую невиновной в инкриминированном ей преступлении.

Как следовало из текста приговора, расследование данного уголовного дела, а также обстоятельства заключения договора на поставку вакуумной электропечи свидетельствовали о наличии между ООО «Стройконсалтинг» и АО «НПО Энергомаш» «исключительно гражданско-правовых отношений, разрешение спора в которых может быть осуществлено посредством арбитражного судопроизводства». При этом, подчеркнул господин Хомяков, доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях подсудимой Скаржевской состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК, в ходе расследования уголовного дела не получено и суду не представлено. «Скаржевская подлежит оправданию по предъявленному ей обвинению в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления»,— сообщил господин Хомяков, добавив, что факт обмана потерпевшего с использованием госпожой Скаржевской своего служебного положения, а также злоупотребления доверием с целью хищения денежных средств судом не установлен. В связи с этим суд признал за предпринимателем право на реабилитацию — принесение ей извинения, возмещение имущественного и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства, а гражданский иск НПО «Энергомаш» оставил без рассмотрения.

Фигурантом уголовного дела госпожа Скаржевская стала вскоре после его возбуждения ГСУ СКР в декабре 2018 года. В его основу лег рапорт оперативников СЭБ ФСБ, в которую с заявлением обратились представители химкинского НПО «Энергомаш». 10 сентября 2016 года руководством предприятия для разработки и производства силовых установок для космических аппаратов, а также их частей был утвержден план технического развития НПО. В его рамках в 2016–2017 годах «Энергомашем» было запланировало приобретение вакуумной высокотемпературной электропечи с газовым охлаждением для термической обработки материалов типа DZQ-150. С этой целью наблюдательным советом ГК «Роскосмос» было подготовлено техническое задание, которое утвердил главный инженер «Энергомаша», после чего проведен открытый конкурс в электронной форме на поставку печи. Из всех подавших заявки, как говорится в материалах дела, только госпожа Скаржевская указала, что готова за €750 тыс. поставить печь, что оказалось наименьшей ценой, а поэтому обеспечило «Стройконсалтингу» победу в конкурсе. Однако, по данным следствия, рыночная цена изделия не превышала $230 тыс., а госпожа Скаржевская значительно завысила стоимость изделия, да еще и «скорректировала технические характеристики» печи при подаче заявки. В 2017 году, судя по материалам дела, госпожа Скаржевская перевела в Хэбэйскую компанию по промышленным печам (КНР) $230 тыс., что по тогдашнему курсу составляло 13,1 млн руб., а остальными средствами в размере 25,7 млн руб., по версии следствия, «распорядилась по своему усмотрению». Впоследствии предполагаемый ущерб увеличился до 33 млн руб.

По словам адвоката госпожи Скаржевской Сергея Ахундзянова, защита во время следствия и судебного процесса, продолжавшегося с июля 2020 года, доказывала ее невиновность и ходатайствовала о прекращении уголовного преследования. «Для этого стороной защиты проведены четыре исследования специалистов в области вакуумных печей, опровергнувшие выводы эксперта следствия»,— заявил “Ъ” адвокат Ахундзянов, добавив, что судья Хомяков скрупулезно и объективно исследовал все доказательства, чтобы вынести оправдательный приговор. Последний после изучения может быть опротестован прокуратурой, представители которой требовали назначить обвиняемой шесть лет общего режима.

Юрий Сенаторов

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