Апелляция подтвердила 25-летний срок Владимиру Кара-Мурзе

Первый апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный общественному деятелю и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом) на рассмотрении апелляции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом) на рассмотрении апелляции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения»,— сообщили в пресс-службе суда. Процесс шел в закрытом режиме и длился около четырех часов.

В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к максимально возможному сроку — 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене (ст. 275 УК), о публичном распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Ему также запретили заниматься журналистикой в течение семи лет после отбытия наказания.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Анастасия Корня