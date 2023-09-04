Памятные знаки жертвам Большого террора в Петербурге сняли после жалобы на фонд

Более трех десятков табличек с именами жертв репрессий сняли с Дома специалистов (Лесной просп., 61) в Санкт-Петербурге после жалобы анонима на организацию «Последний адрес». Как рассказали «Ъ» в «Последнем адресе», знаки сняты управляющей компанией «Семь ключей». Жалоба поступила через портал «Наш Санкт-Петербург», после демонтажа таблички отправились в УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова Фото: Полина Пучкова

В обращении заявлено, что знаки установлены незаконно, а проект связан с организацией «Мемориал», признанной иностранным агентом и ликвидированной по решению суда.

«Установки табличек всегда проходили в присутствии жителей дома и членов Совета дома, за 7 лет мы не столкнулись ни с какой негативной реакцией — наоборот, жильцы нас поддерживали, держали в курсе, когда в доме был ремонт и когда можно было вернуть таблички на место после ремонта»,— рассказала координатор петербургской группы «Последнего адреса» Евгения Кулакова.

Сегодня к вечеру на месте снятых табличек появились гвоздики, передает корреспондент «Ъ». По словам местных жителей, их оставили жильцы Дома специалистов. Вечером они также устроили собрание, где обсудили вопрос передачи из УК жителям знаков на хранение и их последующего возврата на место.

Памятные знаки посвящены репрессированным жильцам дома. Первая табличка по этому адресу была установлена в 2016 году, последняя — весной 2023-го. За это время на доме появилось 34 знака. Первая установленная табличка посвящена инженеру и директору «Севкабеля» Ефиму Коварскому, расстрелянному в 1937 году. Ряд других — сотрудникам телефонного завода «Красная Заря», которых обвинили в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе». Среди них глава бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, начальник технической части Владимир Дмитриев и заведующий производством Иван Сиваченко. Все они были расстреляны. О демонтаже табличек стало известно в прошлую пятницу, 1 сентября.

Ранее с фасадов зданий в Москве начали исчезать памятные таблички «Последнего адреса». Они пропали с нескольких московских адресов, в том числе с Большой Полянки, Новокузнецкой и Тверской улиц, Лаврушинского переулка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Репрессированных лишают "Последнего адреса"».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург