В Петербурге сняли 34 таблички памяти жертв Большого террора

С Дома специалистов на Лесном проспекте, 61 в Санкт-Петербурге исчезло 34 таблички фонда «Последний адрес», передает корреспондент «Ъ». Они были посвящены репрессированным жильцам дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад Дома специалистов, с которого исчезли таблички памяти жертв Большого террора

Фасад Дома специалистов, с которого исчезли таблички памяти жертв Большого террора



Поначалу в доме планировалось установить 37 табличек, следует из публикаций на сайте фонда. Их устанавливали в несколько этапов. Первая установленная табличка посвящена инженеру и директору «Севкабеля» Ефиму Коварскому, расстрелянному в 1937 году. Ряд других — сотрудникам телефонного завода «Красная заря», которых обвинили в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе». Среди них — глава бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, начальник технической части Владимир Дмитриев и заведующий производством Иван Сиваченко. Все они были расстреляны.

В «Последнем адресе» на запрос «Ъ» на момент публикации не ответили.

Ранее «Ъ» сообщал, что с фасадов зданий в Москве начали исчезать памятные таблички «Последнего адреса». Они пропали с нескольких московских адресов, в том числе с Большой Полянки, Новокузнецкой и Тверской улиц, Лаврушинского переулка. Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков называл это спланированной акцией неизвестных экстремистских сталинских организаций. Он также подал заявление в полицию. Активисты организации заявляли о планах провести ревизию всех табличек. Тогда они назвали это атакой на проект в целом.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург