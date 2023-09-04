Такую, как «Аккую»

«Росатом» разработал возможную схему финансирования строительства второй АЭС на 4,8 ГВт в Турции. Госкорпорация может использовать для строительства выручку от продажи электроэнергии с АЭС «Аккую», первый энергоблок которой может заработать в 2024 году. Стоимость второй станции, по оценкам аналитиков, может быть покрыта за десять лет работы первой АЭС, что примерно соответствует срокам строительства такого объекта. Создание второй АЭС позволит сократить расход газа и угля на местных ТЭС и покрыть собственный растущий спрос на энергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Serkan Avci / Anadolu Agency / AFP Фото: Serkan Avci / Anadolu Agency / AFP

«Росатом» может использовать доход от продажи электроэнергии с АЭС «Аккую» в Турции для строительства второй АЭС на севере республики. Глава «Росатома» Алексей Лихачев 4 сентября заявил в интервью «Первому каналу», что ожидается «во второй половине двадцатых годов» иметь «приличную выручку» от продажи энергии в Турции: «Будем обладать уже, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято».

Вторая станция может быть построена возле города Синоп. С технической точки зрения она будет эквивалентна АЭС «Аккую», сказал господин Лихачев, то есть будет состоять из четырех энергоблоков ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Турция обсуждает с Россией вторую АЭС у Синопа уже несколько лет. Площадка у Синопа уже частично подготовлена под стройку атомного объекта. С 2008 года там велись подготовительные работы по строительству АЭС и центра ядерных технологий. Предполагалось, что консорциум во главе с японской Mitsubishi и французской Framatome построит АЭС на 4,6 ГВт на новых реакторах Atmea1 по схеме BOO (build-own-operate). Однако в итоге Анкара отказалась, так как проект резко подорожал из-за расходов на системы безопасности.

«Росатом» с 2018 года уже строит в Турции АЭС на 4,8 ГВт на побережье Средиземного моря. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стройка идет по плану, пуск первого энергоблока состоится в 2024 году. Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение о строительстве в 2010 году, проект строится по схеме BOO.

Инвестор будет возвращать вложения за счет гарантированной продажи части электроэнергии АЭС по фиксированному тарифу, а остальной части — на свободном рынке. Станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт•ч в год, что покроет около 10% потребностей Турции в электроэнергии.

По данным на 3 сентября, общая установленная энергомощность Турции — 105,35 ГВт. В 2022 году электростанции Турции выработали 328,38 млрд кВт•ч. Около 60% выработки приходилось на тепловые электростанции, в том числе 23% на газ и 35% на уголь. Общий объем спроса в Турции за прошлый год превысил 331,1 млрд кВт•ч.

Потребление электроэнергии в Турции за прошлое десятилетие выросло на 60%, и сейчас сохраняется та же тенденция к быстрому росту, говорит директор аналитического направления АНО «Центр "Энерджинет"» Игорь Чаусов. К 2030 году потребление в республике, по модельным расчетам, может превысить 400 млрд кВт•ч, причем уровень обеспеченности страны первичными источниками энергии, по оценкам МЭА, не превосходит 40%, отмечает он.

Строительство второй крупной АЭС в Турции выглядит логичным шагом, особенно с учетом предлагаемой схемы финансирования, где инвестиции «Росатома» фактически продолжат работать в стройкомплексе Турции «второй срок», говорит Сергей Роженко из Kept. Вводы новой атомной генерации будут замещать газ и импортируемый уголь, что позволит как заместить дорогое производство электроэнергии, так и высвободить объемы газа — в эквиваленте порядка 6–7 млрд кубометров — для транзита в ЕС, полагает он. Кроме того, наличие АЭС позволит иметь более предсказуемую генерацию в пик нагрузок летом в период жары и низкой водности — наиболее сложный сезон для турецкой энергетики.

Алексей Лихачев, гендиректор «Росатома» 27 апреля на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС: АЭС «Аккую» имеет все шансы встретить и двухсотлетний юбилей Турецкой Республики.

Что касается схемы финансирования, то она выглядит реалистичной, продолжает Сергей Роженко. «По публично доступным данным, часть выработки АЭС "Аккую" будет продаваться по фиксированной цене $125 за 1 МВт•ч, а остальное планируется продавать на оптовом рынке, где цена также находится в диапазоне порядка $100. Таким образом, выручка АЭС может составлять около $4 млрд в год, а операционная доходность АЭС — примерно $2 млрд»,— говорит он. При заявленной цене АЭС «Аккую» в $20 млрд стоимость второй станции может быть покрыта за десять лет, что примерно соответствует срокам строительства такого объекта, резюмирует господин Роженко.

Полина Смертина