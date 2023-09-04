Ситибанк убирает банкоматы

Ситибанк до конца года свернет всю сеть банкоматов в России. Об этом кредитная организация предупредила клиентов на своем сайте. Больше половины аппаратов могут демонтировать уже в сентябре-октябре. Всего у компании 20 банкоматов в стране, 14 из которых — в столице. При этом еще с августа 2022 года банк планомерно сворачивает свою деятельность на отечественном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Макаров, Коммерсантъ Фото: Борис Макаров, Коммерсантъ

Сначала он предупредил, что перестанет обслуживать физлиц, малый и средний бизнес. Затем перестал открывать новые счета, а также продал портфель потребительских займов и кредитных карт банку «Уралсиб».

К апрелю 2023 года организация надеялась прекратить все операции в России, но этого не произошло. Как новое решение повлияет на клиентов Ситибанка? И уйдет ли он из страны окончательно? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с банковским экспертом Алексеем Нечаевым:

Это необходимый шаг, если все-таки Citigroup Inc приняла решение сворачивать бизнес. Начинать здесь надо именно с каналов пополнения и снятия со счетов. Если вы завершаете свои операции и находитесь в продвинутой фазе, то банкоматная сеть уже не особенно нужна. Самое главное, что отказ от банкоматов подействует на часть клиентов отрезвляюще. Они поймут, что финансовая организация сворачивает свою деятельность. На решение не в меньшей степени повлияли и издержки на содержание всей этой инфраструктуры.

Что касается активных операций, думаю, они по большей части все прекратили. По-видимому, у них остались определенные обязательства перед частью клиентов-физлиц. Не все хотят уходить и быстро переводить свои средства. Судя по тем данным, которые можно видеть из открытого баланса, объем остатков на счетах клиентов относительно приличный, и он не уходит так быстро, как бы хотелось банкирам из Ситибанка. Но представить себе, что они как-то в долгосрочной перспективе у нас останутся, мне сложно».

В августе Ситибанк поступательно вводил и другие ограничения для клиентов. В начале месяца организация установила комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро в кассы. Спустя почти три недели компания прекратила все виды переводов через свою систему автоматического банковского обслуживания. А затем окончательно перестала принимать валюту.

На аналогичный шаг пошел и Райффайзенбанк. Но опасаться, что австрийская группа будет в точности повторять решения американских коллег не стоит, полагает независимый экономический эксперт Семён Новопрудский:

«Все-таки будем откровенны, по количеству розничных клиентов Райффайзенбанк несопоставимо больше. И его роль в российской банковской системе после введения санкций гораздло выше, чем у Ситибанка. Если для Ситибанка вряд ли можно представить ситуацию, при которой в такое решение вмешивается регулятор, то, конечно, Райффайзенбанку гораздо сложнее будет так действовать.

Полного закрытия его банкоматной сети можно ждать на каких-то уж совсем последних стадиях, если будет принято базовое решение. Но опять же Ситибанк заявлял о намерении уходить из России вовсе. Что касается Райффайзенбанка, то он во всех заявлениях рассматривает вариант либо продажи активов кому-то в России, либо сохранение российской "дочки" как самостоятельного банка без материнской поддержки, либо под контролем нынешнего менеджмента. То есть исходные намерения даже сейчас у этих финансовых организаций разные».

О намерении покинуть российский рынок Ситигруп говорила еще в 2021-м году. Прошлой весной банк надеялся форсировать этот процесс, но полный уход оказался невозможным из-за указа Владимира Путина. Документ запретил иностранным кредитным организациям продавать дочерние структуры до конца 2022 года.

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Иван Хорушевский