Непродажные активы

45 иностранных банков теряют надежду продать активы в России. Как пишет Financial Times, основные сложности возникли после прошлогоднего указа президента РФ об обязательном согласовании таких действий с властями. Из-за этого некоторые уже готовящиеся сделки по продаже бизнеса срываются, а в других меняются условия. В частности, зарубежные компании вынуждены соглашаться на дисконты более чем в 50%. А в некоторых банках даже опасаются захвата принадлежащих им активов в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В текущих условиях есть несколько вариантов развития ситуации, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Одна модельная сделка была до момента введения этих ограничений — Societe Generale продал свой бизнес Владимиру Потанину. Они и раньше были партнерами — Societe Generale и Росбанк составляли единую банковскую группу. Цена не озвучивалась, но ясно, что она была низкой.

Но зато объявлялось, что у Societe Generale на шесть лет сохраняется право обратного выкупа акций. Не все "дочки" иностранных банков могут себе это позволить, поскольку не у всех есть какие-то давние российские партнеры. В РФ кредитные организации могут покупать либо крупные олигархи, либо госструктуры фактически на государственные деньги. Каких-то других покупателей объективно нет.

Но сейчас, поскольку есть ограничения на совершение сделок с акциями, даже дешево продать по большому счету некому, потому что нужно получать разрешения. И ЦБ сам осторожен в принятии таких решений. В этом смысле ситуация патовая. Что делать иностранным банкам? Пытаться договориться и провести какую-то точечную сделку с огромным дисконтом, то есть уйти дешево и без возможности зарезервировать в самой сделке возвращение? Или просто в каком-то смысле консервировать ситуацию?

Отдать активы местным менеджерам, как поступили в некоторых сферах. Жить в полузамороженном состоянии и ждать изменения обстоятельств, оставаясь на рынке РФ, но не ведя никакой активной деятельности, фиксируя убытки. Теоретически можно рассчитывать на внешних покупателей, например, на китайских. Но они тоже осторожны с такими сделками, потому что опасаются вторичных санкций в частности. Что касается опасений компаний по поводу захвата активов, от этого нет защиты, но и вероятность невелика».

Вероятно, изменить ситуацию может только политическая воля российских властей, отмечает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его мнению, «дочки» иностранных банков покинут страну нескоро: «Должно быть какое-то политическое решение. Если его не будет, общий формат останется таким же. Можно в индивидуальном порядке согласовать и получить разрешение. Но это не приведет к тому, что сделка станет совершенно невыгодной, с огромными дисконтами и так далее.

Однако это индивидуальное зависит от того, в какой переговорной позиции, в каких отношениях с тем же ЦБ находятся конкретные бенефициары того банка, который хотят продать.

Они могут продолжать работать — тут вопрос именно в том, что продажа затруднена. Повысился риск давления на них и даже рейдерства. При этом регуляторного давления или иного государственного ущемления их интересов нет. Для многих иностранных "дочек" работа в России неубыточна даже по итогам прошлого года. Поэтому многие банки, которые столкнулись с тем, что продаться нормально невозможно, могут остаться и работать дальше».

По данным газеты, в числе иностранных кредитных организаций, у которых остаются «дочки» в России, Райффайзенбанк, «Юникредит», Ситибанк и Deutsche Bank.

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Сабина Адлейба