АвтоВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников машинами

В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили «РИА Новости», что компания обладает потенциалом, необходимым для того, чтобы обеспечить сотрудников госучреждений автомобилями. Сегодня, 2 августа, президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники должны использовать отечественные машины.

«На сегодняшний день АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах»,— сообщили в компании.

Сегодня Владимир Путин провел встречу с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Президент критически отнесся к инициативе делать упор на автомобили иностранного производства. По его словам, «все это чиновничество» должно стремиться к развитию отечественных брендов и автомобилей.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать чиновников всех уровней ездить на отечественных автомобилях. Глава Минфина Антон Силуанов говорил о готовности его министерства «первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей». Мосгордума обращалась к властям столицы с просьбой пересадить чиновников с иностранных авто на «Москвичи».

Подробнее — в материале «Ъ» «Поезжайте отечественными».

Лусине Баласян