Торговля РФ—ЕС нашла баланс

Объемы российского товарного экспорта в страны ЕС упали до уровней, сопоставимых со встречным потоком, что привело к резкому сокращению дефицита Евросоюза во взаимной торговле, свидетельствуют данные Евростата. Доля российских поставок нефти в импорте ЕС сократилась до 2%, газа — до 13%, угля — до нуля, металлов — вдвое, удобрений — на треть. Под действием эмбарго на ввоз нефти и нефтепродуктов из РФ суммарный экспорт в страны ЕС приближается к объемам поставок в Турцию, Индию и ЕАЭС, поставки же европейских товаров в Россию более устойчивы, но и они постепенно замещаются китайскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потоки российского экспорта в ЕС и встречного импорта практически уравновесили друг друга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Потоки российского экспорта в ЕС и встречного импорта практически уравновесили друг друга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объемы торговли стран ЕС с Россией стабилизировались после введения санкций и перестройки потоков — с февраля 2022-го по июнь 2023 года доля поставок из РФ в импорте ЕС сократилась с 9,6% до 1,7%, а доля России в экспорте ЕС в третьи страны — с 3,8% до 1,4%. Торговля почти сбалансировалась — ее дефицит с европейской стороны сократился с пика в €18,5 млрд в марте 2022 года до €400 млн к июню 2023 года (и не превышает €1 млрд уже четыре месяца). В том числе квартальный дефицит в торговле энергоресурсами снизился с €40,4 млрд во втором квартале 2022-го до €5,7 млрд год спустя.

Судя по данным Евростата, объемы поставок РФ в ЕС резко снижались вплоть до марта, затем спад замедлился. По сравнению с мартом 2022 года к июню 2023-го объем ввоза в страны ЕС из России сократился с €21,9 млрд до €3,3 млрд, в первую очередь за счет резкого падения поставок энергоресурсов после введения эмбарго на морские поставки нефти с 5 декабря (сохранился экспорт по трубопроводу «Дружба») и на нефтепродукты с 5 февраля. В итоге по сравнению со вторым кварталом 2021 года зависимость ЕС от поставок российской нефти снизилась на 27 процентных пунктов — с 29,2% до 2,3% — за счет поставок из Саудовской Аравии (доля увеличилась на 5%), Норвегии (плюс 3 п. п.), до 11% импорта ЕС в обоих случаях, доля США увеличилась с 8% до 13%. По газу сокращение доли РФ составило 26 п. п., с 38,5% до 12,9% (доля США при этом выросла вдвое — до 24%, теперь это крупнейший поставщик, выросли также доли Алжира, Великобритании и Норвегии). Доля же РФ в поставках в ЕС угля упала наиболее драматично — с 45% до нуля. Всего же под санкции, по оценке ЕК, попало 49% российского экспорта и 58% импорта (в основном технологические товары и товары двойного назначения, а также уголь и выборочно — продукция металлургии и химпрома, удобрения). Российская доля последних в импорте ЕС сократилась на 9 п. п., до 19% (росли поставки из Египта, Канады), никеля — на 14 п. п. (до 21%), железа и стали — с 17% до 8% (в первую очередь в пользу Индии). Динамика же европейского экспорта в РФ была стабильнее (он сократился с €3,4 млрд до €2,9 млрд). Уровень второго квартала 2021 года превысили только поставки в Россию какао и продуктов из него (вероятно, речь идет об увеличении экспорта шоколада).

Заметим, по общему объему поставок в РФ ЕС остался ее вторым торговым партнером — поставки за первое полугодие, судя по данным, представленным главой Минэкономики Максимом Решетниковым на лекции в ВАВТ, составили $18,6 млрд против $23 млрд в первом полугодии 2022 года. Объемы ввоза в РФ из Китая за это время увеличились с $28,7 млрд до $42,6 млрд, тогда как страны ЕАЭС остались на третьем месте, но поставки увеличились значительно — с $9 млрд до $15 млрд (как минимум отчасти данная тенденция связана с реэкспортом товаров из третьих стран на фоне ограничений в логистике и проведении расчетов). В перечне десяти крупнейших поставщиков в Россию за год не произошло изменений — все страны сохранили свои места (суммарный объем импорта вырос с $93 млрд до $106 млрд).

В списке же крупнейших покупателей российской продукции, напротив, позиции сохранили лишь Турция и ЕАЭС, ЕС опустился на второе место после КНР и спад был значительным — с $98,9 млрд до $24,5 млрд (поставки в КНР выросли с $30 млрд до $37,3 млрд). В итоге как импортер ЕС приблизился к Турции, ЕАЭС и Индии ($17,3 млрд, $16,1 млрд и $15,5 млрд соответственно). Во второй же пятерке теперь Ближний Восток, Северная Африка, Южная Корея, СНГ (без ЕАЭС) и остальные страны Азии — ранее за Южной Кореей на пятой строчке следовали Индия, СНГ (без ЕАЭС), Япония, США и Ближний Восток.

Татьяна Едовина