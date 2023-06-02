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Коммерсантъ FM
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ЕС и РФ доторговались до ничьей

Мониторинг мировой экономики

Дефицит Европейского союза (ЕС) в торговле с Россией, достигший максимума в €18,4 млрд в марте 2022 года и сократившийся до €6,1 млрд декабре, в марте 2023 года сменился положительным сальдо, которое составило €0,2 млрд, следует из данных Евростата. Поставки из РФ в ЕС в денежном выражении сократились с €22 млрд в марте 2022 года до €3,8 млрд в марте 2023-го. Встречный же поток товаров из Евросоюза в Россию в марте год к году немного увеличился — с €3,6 млрд до €4 млрд.

Причина, как отмечают в Евростате, в ценах на энергоресурсы. Рекордный с начала наблюдений дефицит торгового баланса стран Евросоюза (€432 млрд), который фиксировался по итогам 2022 года, был связан с резким ростом стоимости импорта (плюс 41% к 2021 году) на фоне удорожания энергоресурсов (за 2022 год их поставки в денежном выражении выросли на 113,6%). Из-за этого рекордных €148,2 млрд в 2022 году достиг и дефицит Евросоюза в торговле с Россией (подробнее см. “Ъ” от 4 апреля): тогда экспорт товаров из ЕС в РФ снизился на 38,1%, до €55,2 млрд (минимум с 2005 года), импорт же из РФ вырос на 25%, до €203,4 млрд (на €230 млн меньше исторического максимума 2012 года).

Как поясняют в Евростате, превышение стоимости поставок из ЕС в РФ над стоимостью ввоза из РФ в ЕС в первом квартале 2023 года — результат снижения цен на энергию в сочетании с ограничениями, введенными ЕС на импорт (эмбарго на ввоз сырой нефти начало действовать с декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с февраля 2023-го).

Напомним, с начала военной операции на Украине торговля между ЕС и Россией значительно сократилась: как следует из новых данных Евростата, доля РФ в экспорте ЕС снизилась с 4% в феврале 2022 года до 1,8% в марте 2023 года, а в импорте за тот же период — с 9,5% до 1,9% (см. график). Как подтвердил на прошедшем вчера заседании коллегии ФТС врио главы таможенной службы Руслан Давыдов, тенденция к снижению товарооборота РФ и ЕС сохраняется и в 2023 году. В целом же, как заявил господин Давыдов, импорт в РФ за январь—май 2023 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Подробных данных по внешнеторговой статистике, публикация которых была приостановлена в прошлом году, по его словам, ожидать в ближайшее время не стоит.

Кристина Боровикова

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