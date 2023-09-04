Муратов уйдет с поста главреда «Новой газеты» на время спора с Минюстом о статусе иноагента

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (включен в реестр иностранных агентов 1 сентября) временно покинет пост главного редактора «Новой газеты» на время судебного разбирательства о его включении в реестр иноагентов. Об этом говорится в электронной рассылке подписчикам «Новой газеты». Его обязанности будет исполнять его заместитель Сергей Соколов.

«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора»,— сообщила «Новая газета», текст письма приводит журналистка Арина Бородина.

Минюст объявил Дмитрия Муратова иностранным агентом из-за «создания и распространения для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также из-за «использования иностранных площадок» для распространения мнений, «направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».

Представитель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, комментируя решение Минюста, заявила, что таким образом российские власти пытаются заставить журналиста замолчать. Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Он посвятил награду убитым журналистам издания.

В сентябре 2022 года суд аннулировал лицензию «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты», а также сайта издания. В июне этого года Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа» — издание, созданное бывшими сотрудниками редакции «Новой газеты» (было зарегистрировано в Латвии).

Анастасия Ларина