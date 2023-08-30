Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турция в июне снизила импорт газа из РФ на 58%

По итогам июня поставки газа из России в Турцию упали на 58%, до 707,5 млн куб. м в годовом выражении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные статистики ведомства по регулированию энергорынка EPDK.

В январе--июне импорт газа из РФ сократился на 28,6%, до 9,09 млрд куб. м. Единственным поставщиком трубопроводного газа в Турцию является «Газпром», он данные по экспорту за этот год не раскрывает.

В 2021 году «Газпром» поставил в Турцию около 26,3 млрд куб. м. В 2022 году, согласно турецкой статистике, поставки снизились до 21,6 млрд куб. м.

Эксперты прогнозировали, что в 2023 году добыча газа в РФ из-за потери экспортного рынка Европы может упасть на 30 млрд куб. м от уровня 2022 года. Наверстать эти выпадающие объемы можно будет в ближайшие пять-семь лет, если РФ удастся перестроить маршруты поставок газа и найти новых покупателей в Азии.

Подробности — в материале «Ъ» «Семь тощих лет газа».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...