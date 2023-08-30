Турция в июне снизила импорт газа из РФ на 58%

По итогам июня поставки газа из России в Турцию упали на 58%, до 707,5 млн куб. м в годовом выражении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные статистики ведомства по регулированию энергорынка EPDK.

В январе--июне импорт газа из РФ сократился на 28,6%, до 9,09 млрд куб. м. Единственным поставщиком трубопроводного газа в Турцию является «Газпром», он данные по экспорту за этот год не раскрывает.

В 2021 году «Газпром» поставил в Турцию около 26,3 млрд куб. м. В 2022 году, согласно турецкой статистике, поставки снизились до 21,6 млрд куб. м.

Эксперты прогнозировали, что в 2023 году добыча газа в РФ из-за потери экспортного рынка Европы может упасть на 30 млрд куб. м от уровня 2022 года. Наверстать эти выпадающие объемы можно будет в ближайшие пять-семь лет, если РФ удастся перестроить маршруты поставок газа и найти новых покупателей в Азии.

Подробности — в материале «Ъ» «Семь тощих лет газа».