Во главе зерна

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган впервые в нынешнем году встретятся в понедельник, 4 сентября. Несмотря на не раз высказанное президентом Турции желание принять российского коллегу на своей территории, переговоры тем не менее пройдут в Сочи. А их повестка, сколь бы значимых вопросов в ней ни содержалось, привлекает повышенное внимание в первую очередь благодаря главной интриге, связанной с дальнейшей судьбой прерванной зерновой сделки. В том, что в результате предстоящих переговоров она будет реанимирована, полной уверенности нет. Хотя за последние полтора месяца Анкара приложила немало усилий, чтобы вернуть в нее Россию, стороны, похоже, пока остаются при своем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Когда 17 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивировав это решение тем, что та часть стамбульских соглашений, которые касаются доступа на мировой рынок ее сельскохозяйственной продукции, так и не была реализована, из Анкары последовала двоякая реакция. С одной стороны, Турция как архитектор черноморской инициативы, которая позволяла ей позиционировать себя в мировом сообществе в качестве единственного успешного посредника между Москвой и Киевом, не обрадовалась и призвала РФ вернуться к сделке. С другой стороны, при настойчивых просьбах возобновить работу гуманитарных коридоров в Черном море она также выразила понимание позиции России и пообещала найти решение, которое устроило бы всех.

Президент Эрдоган почти сразу заявил, что собирается поговорить о восстановлении стамбульских соглашений с Владимиром Путиным, при этом он неоднократно подчеркивал, что договариваться они будут на турецкой территории. В ответ российская сторона отвечала, что не только время, но и место предстоящей встречи не определено. В итоге выяснилось, что именно президент Эрдоган приедет к своему российскому коллеге, а не наоборот — давно анонсированная встреча состоится 4 сентября в Сочи. Информация об этом сначала появилась в турецких СМИ, а в пятницу ее официально подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем настрой и усилия Анкары, которые она за последние полтора месяца приложила для возобновления разорванных Россией договоренностей, порождали от предстоящей встречи большие ожидания. Переговоры Турции с представителями ООН, Украины, России и западных стран были настолько интенсивными, что у всех должно было сложиться впечатление: Анкара не просто работает над решением проблемы, но и вырабатывает это решение.

В конце концов на финальной стадии подготовки саммита господ Эрдогана и Путина сначала в Киев, а затем в Москву слетал глава турецкого МИДа Хакан Фидан (см. “Ъ” от 1 сентября). При этом периодически в прессе появлялись сообщения, что Турция намерена предложить России какие-то альтернативные соглашения и даже заключить «сделку 2.0», которая не будет похожа на предыдущую, зато будет учитывать интересы РФ (см. “Ъ” от 21 августа).

Впрочем, сейчас ситуация выглядит так, что если у Анкары и есть какие-то новые предложения, то вряд ли их можно считать альтернативными.

Скорее речь идет о дополнительных возможностях, которые могли бы стать аргументом, побуждающим Москву вернуться в черноморскую инициативу. Тот же господин Фидан по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что основная цель Турции — возобновить действовавшую почти год схему доставки украинской сельхозпродукции на мировые рынки. В конце концов господин Эрдоган публично подчеркивал, что, по его мнению, именно благодаря зерну с Украины удалось сдержать мировые цены на сельхозпродукцию, а также предотвратить мировой голод. Турецкий министр также признал «важность удовлетворения требований» России, но дал понять, что произойти это должно в рамках возобновления прежних пакетных договоренностей.

Со своей стороны, представители РФ неоднократно заявляли, что готовы тут же вернуться в зерновую сделку, как только все пожелания Москвы будут выполнены. В этом же Хакана Фидана заверил и глава Минобороны Сергей Шойгу. «Если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена»,— заявил российский министр.

В этой связи президент Эрдоган, рассчитывающий вновь заявить о себе как о наиболее эффективном посреднике между сторонами российско-украинского конфликта, наверняка направляется в Сочи с чем-то более конкретным, нежели с призывом вернуться к зерновой сделке и обещанием соблюдать все договоренности. Накануне турецкие СМИ сообщили, что ООН в сотрудничестве с Анкарой разработала новый пакет предложений для Москвы.

По просочившейся в прессу информации, они заключаются во «включении европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT», а также в размораживании в Европе активов российских фирм, занимающихся производством удобрений.

Кроме того, ООН предлагает «начать работу по оценке ущерба поврежденного трубопровода» Тольятти—Одесса, по которому транспортировался российский аммиак. Возобновление работы аммиакопровода также было одним из условий РФ для реализации стамбульских договоренностей, однако в июле 2023 года трубопровод был подорван, в чем конфликтующие стороны обвинили друг друга. Согласно утечкам, ООН готова предпринять и некий шаг по решению проблемы страхования российских судов, перевозящих продовольствие.

Учитывая, что подобные сообщения проявились именно в турецких СМИ накануне визита лидера республики в Сочи, эти идеи, видимо, и правда будут предложены господином Эрдоганом господину Путину как путь к восстановлению черноморской инициативы. Другое дело, что в Москве заранее восприняли эту информацию с изрядной долей скепсиса. Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «раньше это все тоже “подразумевалось”, только так и не заработало». А неназванный «источник в политических кругах Анкары» рассказал российскому агентству ТАСС, что «шансы договориться о возрождении прежней зерновой сделки в ходе переговоров Эрдогана и Путина очень низкие». Не понравились собеседнику и «новые предложения ООН», которые «не привносят в дискуссию ничего нового».

С другой стороны, посол Китая в Турции Лю Шаобинь перед поездкой господина Эрдогана в Россию высоко оценил усилия Турции «в вопросе зернового коридора» и выразил уверенность, что «встреча Путина и Эрдогана может решить проблемы».

Алексей Забродин