Первый проходческий щит доставлен на стройплощадку нижегородского метро

В Нижний Новгород на строительную площадку станции метро «Сенная» доставлен первый из трех обещанных тоннелепроходческих щитов. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, это первый в истории России щит, которому дали мужское имя — Владимир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области



На стройплощадке начат монтаж 80-метрового тоннелепроходческого комплекса, который должен начать прокладку тоннеля в сторону площади Свободы. Когда щит наберет локомотивную скорость, он должен будут идти со скоростью 250 метров в месяц.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», генпродрядчик продления нижегородского метро АО «Моспроект-3» планирует поставить на стройку три тоннелепроходческих щита.

Линию метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» планируется открыть к 2026 году. Стоимость контракта составила 35,5 млрд руб.

Андрей Репин