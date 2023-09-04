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Первый проходческий щит доставлен на стройплощадку нижегородского метро

В Нижний Новгород на строительную площадку станции метро «Сенная» доставлен первый из трех обещанных тоннелепроходческих щитов. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, это первый в истории России щит, которому дали мужское имя — Владимир.

Фото: правительство Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

На стройплощадке начат монтаж 80-метрового тоннелепроходческого комплекса, который должен начать прокладку тоннеля в сторону площади Свободы. Когда щит наберет локомотивную скорость, он должен будут идти со скоростью 250 метров в месяц.

Как власти просили метростроевцев нарастить темпы работ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», генпродрядчик продления нижегородского метро АО «Моспроект-3» планирует поставить на стройку три тоннелепроходческих щита.

Линию метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» планируется открыть к 2026 году. Стоимость контракта составила 35,5 млрд руб.

Андрей Репин

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