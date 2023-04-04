От метростроя ждут ускорения

Главное управление по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) насчитало свыше 12 млн руб. штрафов за просрочку с проектированием строительства метро. Она в прошлом году составила несколько месяцев по разным этапам. Генподрядчик АО «Моспроект-3» эту неустойку не заплатил, ее вычтут из оплаты работ. Для ускорения строительства метро с площади Горького на Сенную нижегородские власти в конце прошлого года согласовали увеличение авансирования до 70% от цены контракта — из 35,5 млрд руб. «Моспроекту-3» на счет в казначействе уже перечислили более 15 млрд. В ГУММиД полагают, что если финансово обеспеченный подрядчик сохранит и нарастит взятый весной темп работ, то отставание от графика можно сократить за месяц. Комиссия Минстроя РФ , недавно побывавшая на стройплощадках нижегородского метро, в целом одобрила ход работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К лету строители метро должны подготовить стартовые котлованы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ К лету строители метро должны подготовить стартовые котлованы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ГУММиД, муниципальный заказчик продления ветки метро от станции «Горьковская» до Сенной площади, насчитал генподрядчику АО «Моспроект-3» штрафные санкции за просрочку с завершением части проектирования. Как следует из претензионного письма, пени были рассчитаны по 16 этапам изыскательских и проектных работ и проектирования, задержка с подготовкой документации составила от четырех до семи месяцев. Управление Федерального казначейства, проведя в ноябре 2022 года выездную проверку, предписало заказчику провести претензионную работу, и общая сумма начисленных «Моспроекту-3» пени составила 12,1 млн руб.

Как сообщили «Ъ-Приволжье» представители заказчика, штраф за просрочку с подготовкой проектной документации генподрядчик не оплатил, поэтому сумма будет списана из оплаты работ.

При этом в ГУММиДе признают, что длительная задержка с подготовкой проекта отчасти была вызвана объективными трудностями: при подготовке строительных площадок и выносе инженерных коммуникаций строители постоянно натыкались на неучтенные сети. Приходилось искать их собственников и договариваться о выносе, внося в проектную документацию корректировки перед завершением госэкспертизы.

«Кроме того, по субъективным ощущениям, "Моспроект-3" потратил весь период с января по февраль этого года на внутреннюю мобилизацию и раскачку. Однако сейчас темпы взяты хорошие, и сложившееся отставание от графика вполне возможно наверстать за месяц, если не сбавлять, а наращивать темпы работ», — рассказал собеседник в муниципальном учреждении.

По его словам, какого-либо критического отставания нет, и ход работ на прошлой неделе в целом позитивно оценила экспертная комиссия Минстроя РФ, которая приезжала в Нижний Новгород после Красноярска, где еще не начали копать (там генподрядчиком проекта по развитию метротрамвая также выступает «Моспроект-3»).

В Нижнем Новгороде рассчитывают, что к июню строители завершат обустройство стартовых котлованов на Сенной площади и на улице Горького, а генподрядчик заверил, что три тоннелепроходческих комплекса уже есть в наличии.

По мере готовности котлованов щиты будут привозить и монтировать. Судя по всему, проходку тоннелей планируется начать летом. Как следует из опубликованного на госзакупках протокола совещания у губернатора, Глеб Никитин также ставил задачу «максимально ускорить начало работ по проходке щита» (предполагалось, что монтаж котлованов начнется в декабре 2022 года, но первые сваи метростроевцы начали забивать в феврале). Чтобы ускорить строительство, затянувшееся из-за проблем с проектированием и освобождением площадок от коммуникации и прав третьих лиц, власти в конце прошлого года решили увеличить «Моспроекту-3» объемы опережающего финансирования из средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

По решению главы администрации Нижнего Новгорода авансирование проектов по продлению автозаводской линии метро было повышено с изначальных 30% до 70% от цены контракта, составляющей 35,58 млрд руб.

В 2021–2022 годах, судя по отчетности на госзакупках, на счет генподрядчика в казначействе уже было перечислено почти 15 млрд руб. (в целом размер аванса составляет 24,9 млрд). По актам выполненных работ у АО «Моспроект-3» пока принята работа на сравнительно небольшую сумму — 76,5 млн руб. Однако в ГУММиД рассчитывают, что теперь, когда проектная документация по части этапов прошла госэкспертизу, получены все разрешения на строительство котлованов, а проект профинансирован, строители нарастят темпы работы.

К июню муниципальный заказчик рассчитывает получить стартовые котлованы, чтобы затем можно было смонтировать щиты и начать проходку. На это же рассчитывают и в правительстве Нижегородской области, отмечая, что никаких ограничений для строительства больше нет.

В АО «Моспроект-3» оперативно не ответили на запрос относительно штрафов и нового графика производства работ — по госконтракту изначально приступить к строительству стартовых котлованов планировалось в третьем квартале прошлого года.

Роман Кряжев