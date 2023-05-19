Генпродрядчик продления нижегородского метро закупил проходческие щиты

АО «Моспроект-3», генпродрядчик строительства новых станций нижегородского метрополитена, закупил и подготовил два тоннелепроходческих щита и покупает третий. Об этом гендиректор главного управления по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) Андрей Левдиков сообщил на заседании комиссии городской думы по транспорту в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Господин Левдиков доложил, что госэкспертиза одобрила проектную документацию 10 из 15-ти этапов продления Автозаводской ветки метро до станций «Оперный театр» и «Сенная». На улице Горького началась разработка котлована и подготовка к монтажу проходческого щита. На площади Свободы и у торгового центра «Шоколад» ведется вынос инженерных коммуникаций. На площади Сенной установлены 60% свай и завершается строительство объездной дороги.

Подготовительные работы по продлению Сормовской линии метрополитена до станции «Сормовская» начнутся осенью, добавил Андрей Левдиков. Сейчас идет сбор исходных данных, запрос технических условий и выявление инженерных сетей.

Станции метро на площади Сенной и на площади Свободы планируется открыть к 2026 году. Стоимость контракта составила 35,5 млрд руб. Продление ветки метрополитена в Сормово обойдется в 19,4 млрд руб.

Владимир Зубарев