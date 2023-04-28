S8 Capital приобрел активы немецкого Bosch в Энгельсе

Холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкой Bosch в городе Энгельс. В рамках сделки холдинг получил 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе S8 Capital.

В S8 Capital добавили, что работу производств возобновят, их сотрудники сохранят рабочие места. Всего на этих площадках работают около тысячи человек. Также в течение шести месяцев после завершения сделки на заводах проведут ребрендинг.

«Новые активы, в дополнение к уже существующим нашим бизнесам, расширят производственную и научно-технологическую кооперацию между промышленными площадками, повысят уровень их локализации, в результате увеличив эффективность производственных возможностей холдинга S8 Capital»,— приводит пресс-служба слова управляющего директора S8 Capital Торстена Шуберта.

В июле 2022 года S8 Capital приобрел активы американского производителя лифтов Otis. Холдинг получил контроль над заводом компании в Санкт-Петербурге. По данным «Ъ», сумма сделки могла составить 3 млрд руб. Производство лифтов на заводе возобновили под брендом «Метеор». По информации «Ъ», связанное с холдингом АО «Промышленные активы С8» подписало соглашение о покупке доли Continental, которой принадлежит завод шин в Калуге.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Continental сыграл в русское лото».

Олеся Павленко