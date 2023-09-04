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Коммерсантъ FM
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Власти Днепропетровской и Одесской областей сообщили о разрушениях после ударов

В Одесской области повреждены несколько объектов в районе города-порта Измаил, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

По словам господина Кипера, Одесская область была обстреляна ночью, системой ПВО сбили 17 дронов. Он написал в Telegram, что в нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков «возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов», пожары уже потушены.

С утра также была атакована и Днепропетровская область, никто не пострадал, заявил глава областной администрации Сергей Лысак. «Есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар»,— написал он в Telegram.

Сегодня, 4 сентября, ночью воздушную тревогу объявляли в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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