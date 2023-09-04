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Коммерсантъ FM
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Нигерийская хунта открыла воздушное пространство для коммерческих рейсов

Захватившие власть в Нигере военные объявили об открытии воздушного пространства страны для пассажирских и грузовых авиаперевозок, сообщает портал ActuNiger. Воздушное пространство закрыли с 6 августа по решению созданного мятежниками Национального совета спасения родины (НССР). Для полетов воздушных судов военного и другого спецназначения все еще нужно «разрешение компетентных органов».

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить. НССР закрыл воздушное пространство Нигера из-за угрозы вторжения со стороны государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Мятежники также приостановили деятельность международных организаций в «зонах проведения операций».

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер

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