Reuters: Си может не поехать на саммит G20 в Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20, который должен пройти в Индии на следующей неделе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Два индийских чиновника, один дипломат из Китая и один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили агентству, что премьер Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече. Представители МИД Индии и Китая на запросы о комментариях не ответили. Как отмечает Reuters, саммит в Индии рассматривался как место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

Россию на саммите G20 представит глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин не поедет.