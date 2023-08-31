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Коммерсантъ FM
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Reuters: Си может не поехать на саммит G20 в Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20, который должен пройти в Индии на следующей неделе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Два индийских чиновника, один дипломат из Китая и один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили агентству, что премьер Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече. Представители МИД Индии и Китая на запросы о комментариях не ответили. Как отмечает Reuters, саммит в Индии рассматривался как место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

Россию на саммите G20 представит глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин не поедет.

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