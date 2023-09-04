Глава СК потребовал разобраться с жалобами на запах химикатов в Янино-1

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах после обращений о нарушении природоохранного законодательства в поселке Янино-1 Ленинградской области.

Как сообщает информационный центр СК, жители Всеволожского района оставили многочисленные комментарии в аккаунте приемной главы ведомства по поводу постоянных выбросов в атмосферу опасных химических веществ, из-за чего они уже два месяца ощущают едкий запах химикатов. Несмотря на предписание об устранении нарушений, выданное одному из промышленных предприятий в 2020 году, его работа не была прекращена, отходы с полигона не вывезены, их складирование и сжигание продолжается. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли, пожаловались граждане.

СУ СК России по Ленобласти организовало процессуальную проверку. Глава Следственного комитета поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее господин Бастрыкин поручил разобраться с финансовой пирамидой в Петербурге и потребовал возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на мужчину на Невском проспекте.

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