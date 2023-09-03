Глава СК поручил разобраться с финансовой пирамидой в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с информацией о том, что компания «Юнион финанс» занимается организацией финансовой пирамиды, сообщили в Информационном центре СК.

В сообщении говорится, что местный телеканал показал сюжет, в котором рассказывается о деятельности компании. По данным телеканала, компания не имеет лицензии и совершает мошеннические действия в отношении петербуржцев. От ее действии пострадали более 400 человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 23 августа Приморский районный суд заочно заключил под стражу четырех фигурантов по делу о создании и участии в финансовой пирамиде Best Way. По версии следствия, организаторы пирамиды предлагали получать пассивный доход в 25-30%, вкладываясь в деятельность иностранных компаний. Следователи полагают, что были заключены договора на сумму 232 млн руб., которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению.

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