Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигрантов на жителя Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в соцсетях информации о противоправных действиях мигрантов в отношении жителя Санкт-Петербурга.

В силовом ведомстве сослались на сообщения социальных медиа о том, что жертвой преступления стал посетитель одного из баров на Невском проспекте. На мужчину якобы напали мигранты, избили и похитили банковские карты и телефон, в последующем с карт были списаны деньги на сумму 1,5 млн рублей.

Господин Бастрыкин поручил петербургским коллегам представить ему доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ также заинтересовался инцидентом с избиением мужчины у Мариинской больницы в центре Петербурга.

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