Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигрантов на жителя Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в соцсетях информации о противоправных действиях мигрантов в отношении жителя Санкт-Петербурга.

В силовом ведомстве сослались на сообщения социальных медиа о том, что жертвой преступления стал посетитель одного из баров на Невском проспекте. На мужчину якобы напали мигранты, избили и похитили банковские карты и телефон, в последующем с карт были списаны деньги на сумму 1,5 млн рублей.

Господин Бастрыкин поручил петербургским коллегам представить ему доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ также заинтересовался инцидентом с избиением мужчины у Мариинской больницы в центре Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...