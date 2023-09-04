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Коммерсантъ FM
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На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

Производство дронов-камикадзе для военной операции запущено на Камчатке, сообщил глава края Владимир Солодов. По его словам, первая партия из 80 беспилотников уже готова к отправке на фронт.

«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — уточнил господин Солодов в Telegram.

Он добавил, что перед правительством региона стоит задача обеспечивать связку камчатских производителей и операторов. Также власти организуют обучение подразделений вооруженных сил, базирующихся на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию.

В конце июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно документу, в течение шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников. Президент Владимир Путин назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны».

Лаура Кеффер

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