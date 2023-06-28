Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

В течение шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников. Об этом говорится в стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, утвержденной правительством.

В документе определены пять направлений:

  • стимулирование спроса на российские беспилотные авиационные системы (БАС);
  • разработки и серийное производство таких систем, создание крупных производственных центров;
  • развитие инфраструктуры, включая строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов;
  • подготовка кадров для беспилотной авиации;
  • фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Созданием системы научно-производственных центров и проведением испытаний планируют заняться уже в этом году. Ответственными за эту работу назначены Минпромторг, правительство Москвы, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и еще несколько организаций.

В 2024 году начнется разработка учебных модулей и курсов обучения по БАС, а также внедрение их в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Заниматься этим будут Минпросвещения, Минобрнауки, московское правительство и АНО «Университет НТИ 2035».

«Правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии»,— уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием президента Владимира Путина. Он назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб., а также предложил начинать учить управлению дронами в школах. Господин Белоусов сообщил, что правительство хочет разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями. Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...