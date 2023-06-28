Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

В течение шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников. Об этом говорится в стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, утвержденной правительством.

В документе определены пять направлений:

стимулирование спроса на российские беспилотные авиационные системы (БАС);

разработки и серийное производство таких систем, создание крупных производственных центров;

развитие инфраструктуры, включая строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов;

подготовка кадров для беспилотной авиации;

фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Созданием системы научно-производственных центров и проведением испытаний планируют заняться уже в этом году. Ответственными за эту работу назначены Минпромторг, правительство Москвы, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и еще несколько организаций.

В 2024 году начнется разработка учебных модулей и курсов обучения по БАС, а также внедрение их в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Заниматься этим будут Минпросвещения, Минобрнауки, московское правительство и АНО «Университет НТИ 2035».

«Правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии»,— уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием президента Владимира Путина. Он назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб., а также предложил начинать учить управлению дронами в школах. Господин Белоусов сообщил, что правительство хочет разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями. Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников.

Лаура Кеффер