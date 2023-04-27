Путин: объем отрасли беспилотников в России может достичь 1 трлн руб.

Президент Владимир Путин считает отрасль беспилотной авиации «важнейшим направлением деятельности страны» и очень перспективным. По его словам, объем отрасли может достигать 1 трлн руб. Об этом он заявил на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем, прошедшей в московском индустриальном парке «Руднево».

«Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем (отрасли беспилотников.— "Ъ") — 500 млрд, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем»,— сказал господин Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По мнению президента, отрасль беспилотной авиации — важная и интересная, потому что «за ней будущее», также в отрасли самые последние разработки по целому ряду направлений. Кроме того, утверждает он, «это коренным, серьезным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики». «Направление использования беспилотных летательных аппаратов — оно просто необозримое, практически нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было бы применять беспилотные летательные аппараты»,— добавил президент.

Как ранее стало известно «Ъ», в правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития до 2030 года. В него вошли 12 «сквозных технологий», перечень которых был пересмотрен в 2022 году из-за потери доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности. Итоговый список проектов оказался ориентирован не на прорывы, а, как отмечают в Минэкономики, на обеспечение «технологического суверенитета» — в частности, в сферах авиапромышленности (в т. ч. беспилотников).

Подробности — в материале «Ъ» «Мысль с ограничением по высоте полета».

Лаура Кеффер