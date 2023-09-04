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Коммерсантъ FM
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В московских аэропортах задержаны или отменены больше 30 рейсов

В московских аэропортах отменены 8 рейсов. Еще 23 рейса задержаны, следует из данных «Яндекс.Расписания». Причины неизвестны, о приостановке работы не сообщалось.

В Шереметьево задержаны 8 рейсов, в Домодедово — 11, во Внуково — 4. Отменены по 4 рейса в Домодедово и Внуково.

В аэропортах Москвы накануне ночью также были задержаны и отменены десятки рейсов. О причинах не сообщалось. В последние недели аэропорты часто закрывают на фоне атак беспилотниками, но в последние два ночи таких сообщений не было.

Леонид Уварчев

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