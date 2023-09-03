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Коммерсантъ FM
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Больше 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменены 23 рейса, задержаны еще 18, следует из данных «Яндекс.Расписания». Причины неизвестны, о приостановке работы не сообщалось.

Во Внуково 5 рейсов задержаны, 6 отменены, в Домодедово — 8 и 17 соответственно. Еще 5 рейсов задержаны в Шереметьево.

Аэропорты Москвы в последние недели часто закрывают на фоне атак беспилотниками. Например, такие меры принимались утром 1 сентября, когда в Подмосковье был сбит БПЛА. В ночь на 3 сентября ни о каких происшествиях не сообщалось.

Леонид Уварчев

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