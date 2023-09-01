Во Внуково и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В международных аэропортах Домодедово и Внуково в Москве сняты все ограничения на прием и выпуск самолетов, авиаузлы работают штатно, сообщили пресс-службы аэропортов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи подмосковных Люберец был сбит беспилотник.

«В целях обеспечения безопасности с 05:37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. В 06:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 07:28 часов все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме»,— отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В Домодедово временные ограничения на прием и вылет воздушных судов были введены с 05:39 до 08:00 в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе, в период действия ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.

По данным Росавиации, из-за ограничений во Внуково, Домодедово, а также подмосковном аэропорте Жуковский на запасные аэропорты ушло 14 самолетов. После отмены ограничений пассажиров доставят в аэропорты назначения.

По словам Сергея Собянина, сегодня, 1 сентября, рядом с Люберцами был сбит беспилотник, который летел по направлению к Москве. Пострадавших нет. По данным онлайн-табло «Яндекс.Расписание», в настоящее время в Домодедово задержаны 50 рейсов, 14 отменены. Во Внуково задержаны 17 рейсов, 6 отменены.

Милена Костерева